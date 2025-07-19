Марк Розовский готовит спектакль про драматурга XIX века Сухово-Кобылина
Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал, что работает над постановкой, которая будет посвящена писателю XIX века Александру Сухово-Кобылину.
В беседе с ТАСС Разовский назвал Сухово-Кобылина великим комедиографам и продолжателем гоголевской традиции в русском искусстве.
Народный артист России отметил, что его новая постановка будет носить биографический характер, но в то же врем она будет поднимать тему того, с чему может привести отсутствие правосудия.
Ранее Разовский рассказал в пресс-центре НСН, что театральной индустрии в России необходим реальный закон о меценатстве, по которому меценат получал бы денежную прибыль от вложений в проекты сферы искусства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дата выхода мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» снова перенесли
- Марк Розовский готовит спектакль про драматурга XIX века Сухово-Кобылина
- В Госдуме призвали ужесточить ответственность за навязывание платных услуг
- В аэропорту Геленджика заявили о нехватке персонала
- В Лос-Анджелесе машина протаранила толпу людей
- Гладков: Минкультуры поддержало съемки фильма о жизни Белгородской области
- В Дюссельдорфе 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке
- Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото чемпионата мира
- Два человека ранены из-за удара ВСУ по рынку в Великих Копанях
- Леонид Агутин планирует выпустить новый альбом каверов к Новому году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru