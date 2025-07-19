Марк Розовский готовит спектакль про драматурга XIX века Сухово-Кобылина

В беседе с ТАСС Разовский назвал Сухово-Кобылина великим комедиографам и продолжателем гоголевской традиции в русском искусстве.

Народный артист России отметил, что его новая постановка будет носить биографический характер, но в то же врем она будет поднимать тему того, с чему может привести отсутствие правосудия.

Ранее Разовский рассказал в пресс-центре НСН, что театральной индустрии в России необходим реальный закон о меценатстве, по которому меценат получал бы денежную прибыль от вложений в проекты сферы искусства.

