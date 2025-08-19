Совет глав правительств СНГ пройдет в Минске в конце сентября

Заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ планируют провести в Минске в сентябре. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев.

«Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 сентября в Минске», - сообщил генсек.

Лебедев отметил, что сейчас ведется подготовка к этому заседанию.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ, напоминает РЕН ТВ.

