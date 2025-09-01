Шолохов назвал возраст, когда лучше читать и смотреть «Тихий Дон»
Михаил Шолохов, автор «Тихого Дона», как-то запретил своему сыну читать роман, когда тот учился в средней школе, рассказал НСН внук писателя Александр Шолохов.
Внук писателя и Нобелевского лауреата Михаила Шолохова, первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что роман-эпопея «Тихий Дон» больше подойдет для старших классов, добавив, что такого мнения придерживался и сам автор произведения.
Минпросвещения ранее направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино. Основой для рекомендаций стал сформированный советом при президенте РФ по культуре и искусству список 100 фильмов, в который вошли кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами. В частности, в список вошли такие картины, как «Чапаев» братьев Васильевых, «Айболит-66» Ролана Быкова, «Алые паруса» и «Руслан и Людмила» Александра Птушко, «Тихий Дон» Сергея Герасимова. Примечательно, что экранизация романа-эпопеи 1958 года идет с пометкой «0+». Шолохов все же рекомендовал читать роман и смотреть его экранизацию в более старших классах.
«Тихий Дон», конечно, нужно читать в старших классах. В нашей семье даже была ситуация, которую мне рассказывал отец. Он, будучи учеником средней школы, решил почитать «Тихий Дон». Дедушка, проходя мимо и увидев сына за книгой, поинтересовался, что тот читает. Услышав ответ, он ответил: «Рано тебе еще». В старших классах это то, что дети должны читать, потому что «Тихий Дон» дает сразу несколько пониманий жизни для наших молодых соотечественников: история и взаимоотношения людей», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в рекомендациях для школьников важно чувствовать баланс, чтобы не навредить формирующейся психике.
«Мы с коллегами давно работаем над возрастными ограничениями контента, над его маркировкой. Мы всегда говорим, что детям нельзя давать деструктивную информацию, при этом нельзя помещать их под стеклянный колпак. Из-за подобного они вырастают абсолютными эгоистами, которые представляют, что первая влюбленность в их жизни — это то, чего раньше никогда не происходило, и из-за этого можно кончать жизнь самоубийством и так далее», — заключил депутат.
Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил в разговоре с НСН, что кинематограф должен стать обязательным предметом школьной программы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Якубович пошутил в ответ на слухи о диабете
- Мультфильм «Доктор Динозавров» стал лидером российского кинопроката в выходные
- Чебурашки и матрешки: Гуляев призвал не делать «сувенирку» из российской моды
- Песков отверг обвинения в адрес России в сбое навигации борта главы ЕК
- От «Лихих» до Крыжовникова: Какие сериалы посмотреть в сентябре
- В МИД Азербайджана заявили о ликвидации Минской группы ОБСЕ по Карабаху
- «Уволят в любой день»: Семин оценил перспективы Карпина в «Динамо»
- Умер художник-постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев
- Россиянам назвали витамины, необходимые для здоровья зубов
- Шолохов назвал возраст, когда лучше читать и смотреть «Тихий Дон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru