По его словам, в рекомендациях для школьников важно чувствовать баланс, чтобы не навредить формирующейся психике.



«Мы с коллегами давно работаем над возрастными ограничениями контента, над его маркировкой. Мы всегда говорим, что детям нельзя давать деструктивную информацию, при этом нельзя помещать их под стеклянный колпак. Из-за подобного они вырастают абсолютными эгоистами, которые представляют, что первая влюбленность в их жизни — это то, чего раньше никогда не происходило, и из-за этого можно кончать жизнь самоубийством и так далее», — заключил депутат.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил в разговоре с НСН, что кинематограф должен стать обязательным предметом школьной программы.

