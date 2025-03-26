«Доплатить учителям!»: Шахназаров предложил школам обязательный киноурок раз в месяц
Кинематограф должен стать обязательным предметом школьной программы, а не просто факультативом, пояснил НСН Карен Шахназаров.
Кино современным школьникам ближе, чем литература, при этом добавление такого предмета, как кинематограф, в программу не привело бы к повышенной нагрузке для учеников, рассказал в эфире НСН заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров.
На заседании совета с участием президента России Владимира Путина Шахназаров ранее предложил ввести в школьную программу кинематограф. При этом российский лидер отметил, что вопрос требует пристального внимания и для принятия такого решения важно все взвесить. Как заявил Шахназаров, показывать детям фильмы в школе могли бы учителя истории и литературы.
«Я часто выступаю в школах, там всегда есть какие-то энтузиасты. Как правило, это люди, связанные с гуманитарными предметами - учителя литературы, истории, которые любят кино. Они вполне могут с детьми обсуждать фильмы, если за это будут доплачивать. Считаю, это должно входить в обязательную программу, поскольку факультативно – значит необязательно, как внеклассное чтение, которым никто толком не занимается. Давно пора вводить кинематограф в школьную программу. Кино сегодня - возможно, к сожалению, - играет более важную играет роль в жизни молодых людей, чем литература», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, появление нового предмета в школьной программе существенно не увеличило бы общую нагрузку учащихся.
«Сегодня есть домашние кинотеатры, в каждую школу можно поставить хороший экран. Есть большое количество классических фильмов, прежде всего советских, их и надо показывать. При этом, чтобы посмотреть 150 картин за 10 лет, нужно проводить такой урок на два часа примерно раз в месяц. Нужно не только показывать кино, но и организовать обсуждение, так дети еще и будут учиться говорить. Я сам помню, как смотрел "Балладу о солдате", когда мне было восемь лет, прекрасно все понял», - отметил Шахназаров.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России планирует «в ближайшее время» направить в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру. Осенью 2024 года в Общественной палате представили черновой вариант списка, в который вошел 191 фильм, из 181 которых был снят в СССР. В том числе «Неуловимые мстители», «Война и мир» и «Приключения Буратино».
При этом режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам, а важно разговаривать с детьми на актуальном для них языке. Он также добавил, что возможно имело бы смысл добавить больше российских картин в список, и в целом сократить перечень.
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