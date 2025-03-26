«Доплатить учителям!»: Шахназаров предложил школам обязательный киноурок раз в месяц

По словам собеседника НСН, появление нового предмета в школьной программе существенно не увеличило бы общую нагрузку учащихся.

«Сегодня есть домашние кинотеатры, в каждую школу можно поставить хороший экран. Есть большое количество классических фильмов, прежде всего советских, их и надо показывать. При этом, чтобы посмотреть 150 картин за 10 лет, нужно проводить такой урок на два часа примерно раз в месяц. Нужно не только показывать кино, но и организовать обсуждение, так дети еще и будут учиться говорить. Я сам помню, как смотрел "Балладу о солдате", когда мне было восемь лет, прекрасно все понял», - отметил Шахназаров.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России планирует «в ближайшее время» направить в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру. Осенью 2024 года в Общественной палате представили черновой вариант списка, в который вошел 191 фильм, из 181 которых был снят в СССР. В том числе «Неуловимые мстители», «Война и мир» и «Приключения Буратино».

При этом режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам, а важно разговаривать с детьми на актуальном для них языке. Он также добавил, что возможно имело бы смысл добавить больше российских картин в список, и в целом сократить перечень.

