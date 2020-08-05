Шнейдеров подсчитал количество зрителей в открывшихся кинотеатрах

«Радость со слезами на глазах. Работу возобновили, но показывать нечего. Если «Побег из Претории» заработал так мало, что уж говорить об остальных. На российском фильме Анны Меликян «Фея» от одного до трех зрителей во всем кинозале. Лента «Хэппи-энд» – примерно семь зрителей, это катастрофа», – отметил он.

В свою очередь, писатель Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН ранее выразил мнение, что россиянам после продолжительного нахождения взаперти просто не хочется идти в кино.

Также кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН предрек коммерческий провал готовившейся премьере фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя.

