Шнейдеров подсчитал количество зрителей в открывшихся кинотеатрах
С наступлением августа большинство кинотеатров в России открыли свои двери для зрителей после продолжительного вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса. Однако сборы с первых выходных проката оказались небольшими. Фильм «Побег из Претории» – лидер по просмотрам – собрал лишь около 6 миллионов рублей, что примерно в 10 раз меньше, чем собирал любой среднестатистический фильм за викэнд до карантина.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал сложившуюся ситуацию в сфере кино катастрофой.
«Радость со слезами на глазах. Работу возобновили, но показывать нечего. Если «Побег из Претории» заработал так мало, что уж говорить об остальных. На российском фильме Анны Меликян «Фея» от одного до трех зрителей во всем кинозале. Лента «Хэппи-энд» – примерно семь зрителей, это катастрофа», – отметил он.
В свою очередь, писатель Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН ранее выразил мнение, что россиянам после продолжительного нахождения взаперти просто не хочется идти в кино.
Также кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН предрек коммерческий провал готовившейся премьере фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя.
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