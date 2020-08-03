Панов: Производство российской вакцины – мировое достижение
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Пандемию COVID-19 назвали «репетицией биологической войны»
Глaва Национaльной медицинской пaлаты, доктор Леонид Рошаль назвал текущую пандемию «репетицией биологической войны». При этом он отмечает, что доказательств тому, что вирус носит рукотворный характер недостаточно.
Вадим Панов: «Трудно согласиться, во всяком случае мне, поскольку я считаю, что война либо есть, либо ее нет. Война ведется для чего-то – либо для уничтожения людей, либо для уничтожения экономики. К счастью, нынешняя пандемия коронавируса пока не привела к массовому уничтожению людей, пострадала очень сильно только мировая экономика. Но лиха беда начало. Мы знаем, что в какой-то момент нас могут посадить по домам, потому что по улицам пойдет страшный биологический вирус, мы к этому морально готовы. И еще, самое интересное, мы уже психологически понимаем, что вирус, который нас убивает, взялся откуда-то, виноватых нет. Нет войны, нет виноватых, нет экономики, и, возможно, скоро не будет людей. Добро пожаловать в светлое будущее», – сказал в интервью НСН Вадим Панов.
Названы сроки старта производства вакцины от коронавируса
Сразу три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой отечественной вакцины от коронавируса. На это рассчитывают в Минпромторге. В настоящее время идет отладка технологий, докупается оборудование.
Вадим Панов: «Хотим мы того или нет, но 2020 год – это год коронавируса, пандемии. Это время, когда ничего другого на новостном фоне более значимого попросту нет. Поэтому мы сверяем, и будет сверять стрелки своих часов именно с вирусом, его распространением и борьбой с ним. Так что я искренне считаю, что если у наших ребят получится сделать полноценную качественную вакцину и запустить ее в производство – это будет не просто победа, а действительно очень мощное и значимое достижение мирового масштаба», – отметил он в беседе с НСН.
Первые дни работы кинотеатров после карантина стали провальными
Провальными оказались сборы российских кинотеатров после выхода из карантина. Больше всего денег за выходные собрал фильм «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом – около 5,5 миллионов рублей. Это примерно в 10 раз меньше, чем собирал любой среднестатистический фильм до пандемии. С 1 августа в ряде регионов кинотеатры возобновили свою работу после нескольких месяцев простоя.
Вадим Панов: «Вполне ожидаемо. Во-первых, лето. Во-вторых, лето бурное после «самоизоляционной» весны. Многие люди предпочитают уезжать, путешествовать, чтобы хоть немного развеяться от пребывания взаперти. Полагаю, что если бы нас позвали в кинотеатры действительно на блокбастер с настоящей звездой, результат был бы другим. А так, мне кажется, нужно просто подождать и набрать статистику», – подытожил в эфире НСН Вадим Панов.
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