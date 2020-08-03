Панов: Производство российской вакцины – мировое достижение

Вадим Панов: «Трудно согласиться, во всяком случае мне, поскольку я считаю, что война либо есть, либо ее нет. Война ведется для чего-то – либо для уничтожения людей, либо для уничтожения экономики. К счастью, нынешняя пандемия коронавируса пока не привела к массовому уничтожению людей, пострадала очень сильно только мировая экономика. Но лиха беда начало. Мы знаем, что в какой-то момент нас могут посадить по домам, потому что по улицам пойдет страшный биологический вирус, мы к этому морально готовы. И еще, самое интересное, мы уже психологически понимаем, что вирус, который нас убивает, взялся откуда-то, виноватых нет. Нет войны, нет виноватых, нет экономики, и, возможно, скоро не будет людей. Добро пожаловать в светлое будущее», – сказал в интервью НСН Вадим Панов.