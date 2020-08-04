«Радость со слезами на глазах». Шнейдеров об открытии кинотеатров
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Кинотеатры потерпели неудачу после выхода из карантина
С наступлением августа большинство кинотеатров в России открыли свои двери для зрителей после продолжительного простоя из-за пандемии коронавируса. Однако сборы с первых выходных проката оказались небольшими. Фильм «Побег из Претории» – лидер по просмотрам – собрал лишь около 6 миллионов рублей, что примерно в 10 раз меньше, чем собирал любой среднестатистический фильм за викэнд до карантина.
Давид Шнейдеров: «Радость со слезами на глазах. Работу возобновили, но показывать нечего. Если «Побег из Претории» заработал так мало, что уж говорить об остальных. На российском фильме Анны Меликян «Фея» от одного до трех зрителей во всем кинозале. Лента «Хэппи-энд» – примерно семь зрителей, это катастрофа», – отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Премьеру «Цоя» Алексея Учителя перенесли
Премьеру фильма режиссера Алексея Учителя «Цой» перенесли. Теперь кинолента выйдет в широкий российский прокат 3 сентября.
Давид Шнейдеров: «Резонно, сейчас многие разъехались. Но мне кажется, что коммерческого успеха у Алексея Учителя с этой лентой не будет. Как не было у блистательного, на мой взгляд, фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, потому что Цой – персона, все-таки, очень популярная среди ограниченной аудитории. Фильмы Алексея Учителя, к сожалению, коммерческого большого успеха никогда не имели. Разве что «Матильда», но вы сами понимаете, здесь спасибо Наталье Поклонской», – подчеркнул он в беседе с НСН.
«Зулейха открывает глаза» признан самым популярным сериалом
Сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной стал самым популярным у россиян среди других проектов в первой половине 2020 года.
Давид Шнейдеров: «Это сериал стал самым популярным по количеству скандалов. Мне искренне жаль прекрасную актрису Чулпан Хаматову. Зрители разделились ровно на три части. Одна считает, что это шедевр. Вторая – что эта ужасная дрянь, которая изгадила советскую действительность. Третья из разряда «Пастернака не читал, но презираю». То есть сериал не смотрели, смотреть не будут, но все мерзавцы», – рассказал он в интервью НСН.
В Томске начали снимать фильма по Кингу
В Томске приступили к съемкам экранизации рассказа Стивена Кинга. Ранее писатель продал за один доллар права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» 16-летней воспитаннице местного киноклуба.
Давид Шнейдеров: «Это забавнейшая новость. Стивен Кинг велик, ужасен и невероятно интересен», – подытожил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
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