«Радость со слезами на глазах». Шнейдеров об открытии кинотеатров

Давид Шнейдеров: «Резонно, сейчас многие разъехались. Но мне кажется, что коммерческого успеха у Алексея Учителя с этой лентой не будет. Как не было у блистательного, на мой взгляд, фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, потому что Цой – персона, все-таки, очень популярная среди ограниченной аудитории. Фильмы Алексея Учителя, к сожалению, коммерческого большого успеха никогда не имели. Разве что «Матильда», но вы сами понимаете, здесь спасибо Наталье Поклонской», – подчеркнул он в беседе с НСН.

