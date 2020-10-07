«На макароны с тушенкой хватает». Шевчук отказался выступать с Земфирой на «барвихе»

«Нам тяжело и другим нашим коллегам, конечно удар сильнейший. Но это великое время для занятия творчеством. Например, я сочинил много песен. А что такого? В XIX веке тоже не было концертов на стадионах, но люди жили. Машин не было, но пушкины же писали гениальные стихи и музыку сочиняли композиторы. Я к этому философски отношусь», - отметил он.

Музыкант также рассказал, почему отказывается от концертов в новых форматах.

«Нам предлагали выступить на автопати, билеты стоят дикие деньги, какие-то мажоры в этих тачках, а ты как дурак… Я для себя не представляю. Это то же самое, как на корпоративе, нас приглашали в этом году на какие-то барвихи с Земфирой петь. Мы отказались. Сидим работаем, на макароны хватает с тушенкой», - сказал Шевчук.

Ранее из-за существенного роста заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». С вечера вторника в подмосковном парке "Патриот" снова откроется временный инфекционный госпиталь на 1400 коек.

Между тем, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов призвал читателей НСН беречь друг друга, не полагаясь на медицину.

