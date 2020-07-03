Брать количеством: Пригожин назвал способ реанимировать концерты

«Цена на билет зависит не только от гонорара артиста. Всё будет зависеть от стоимости аренды, логистики и оборудования. Артисту остаётся, в лучшем случае, 30-40% от валового сбора. 70% - расходы, делайте выводы! Поэтому цены на билеты будут зависеть от стоимости аренды и сферы услуг», - сказал музыкальный продюсер.

Пригожин также допустил, что многие россияне откажутся от посещения концертов в целях экономии.

«Может такое случиться! Но представьте себе – у каждого музыканта и члена коллектива есть своя семья. И не все музыканты – популярные люди. Они приезжают из глубинки и ещё должны оплачивать аренду квартиры. Как артисту урезаться, когда на его гонорар содержится целый коллектив? Индустрия пойдёт на снижение, если меньше станут расходы. Единственное спасение – брать количеством проданных билетов, а не ценой», - добавил Иосиф Пригожин.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметил в беседе с НСН, что именно работники культуры будут «лечить» людей после карантина от депрессии и стресса.

«Я совершенно четко уверен, что все-таки гигиена нужна. Я не думаю, что вирус прошел. Но радует, что вроде бы все стало немного поспокойнее. Не забывайте, что выходить из этой паузы, из этой пандемии будет довольно-таки сложно. Я уверен, что как раз люди театра и кино будут теми культурными «медиками», которые будут спасать людей от стрессов и паники», – подытожил Грымов.

