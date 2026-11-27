В АдГ заявили о возможном переходе русскоязычных территорий Украины к РФ
Русскоязычные территории Украины могут перейти к РФ в результате урегулирования конфликта. Такое мнение 27 ноября выразила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, уточнили «Известия».
По словам политика, Москва не намерена отказываться от этих земель. Вайдель добавила, что русскоязычное население Украины подвергалось репрессиям еще до начала нынешнего кризиса. Она обвинила киевский режим в обстрелах собственных граждан.
Еще сопредседатель АдГ напомнила о минских соглашениях, которые были попытками урегулировать конфликт дипломатическим путем. По ее мнению, Киев не выполнил предусмотренные ими условия.
Ранее Алиса Вайдель говорила, что поддержка Украины со стороны Запада уже бесполезна, ведь страна уже проиграла.
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