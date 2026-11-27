По словам политика, Москва не намерена отказываться от этих земель. Вайдель добавила, что русскоязычное население Украины подвергалось репрессиям еще до начала нынешнего кризиса. Она обвинила киевский режим в обстрелах собственных граждан.



Еще сопредседатель АдГ напомнила о минских соглашениях, которые были попытками урегулировать конфликт дипломатическим путем. По ее мнению, Киев не выполнил предусмотренные ими условия.



Ранее Алиса Вайдель говорила, что поддержка Украины со стороны Запада уже бесполезна, ведь страна уже проиграла.

