«Этот вопрос уже отчасти регулируется законом — пусть не в формулировках об ИИ, но на уровне базовых правил работы с информацией, представляющей ценность для бизнеса. Дело в том, что изначально сам работодатель должен обеспечить меры защиты такой информации. В данном случае речь идет о персональных данных, которые запрещено распространять и куда-то выкладывать, а также коммерческой тайне. Работодатель должен установить запрет на распространение этой информации, и при этом письменно ознакомить работников со всеми этими мерами и ограничениями, принятыми в компании», – пояснил Южалин.

Собеседник НСН добавил, что если работник был официально предупрежден под подпись, но всё равно скормил закрытые документы нейросети, последствия окажутся максимально жесткими.

«Если работодатель выполнил свои обязанности и довел запреты до сведения персонала, а сотрудники сознательно нарушают закон и внутренние правила, выгружая куда-то эту информацию, наказание может быть крайне серьезным. Трудовой кодекс РФ прямо дает работодателю право применить дисциплинарное взыскание. Причем за распространения персональных данных и разглашение коммерческой тайны – вплоть до увольнения. То есть изначально работодатель сам должен довести до сведения работников, что им можно делать, а что нельзя, а дальше уже, если работники нарушают это, то такие меры ответственности могут быть применены», – заключил юрист.

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказал НСН, что компания, которая допустила утечку персональных данных своих клиентов, получает не только финансовый ущерб в виде штрафов, но и репутационный, помимо того, что виноватые сотрудники, как правило, сразу увольняются.

