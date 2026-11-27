Россиянам объяснили, как можно потерять работу за общение с нейросетью
Персональные данные и коммерческая тайна охраняются законом, их выгрузка в нейросеть может привести к серьёзным последствиям, сказал НСН Александр Южалин.
Сотруднику, который загружает внутренние рабочие документы или персональные данные в нейросети, может грозить дисциплинарное взыскание вплоть до немедленного увольнения, если компания заранее официально зафиксировала запрет на распространение конфиденциальной информации. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
Исследование АНО «Цифровая экономика», охватившее 130 тысяч человек из всех регионов страны, показало, что более трети работающих россиян не знают о запрете передавать служебные сведения искусственному интеллекту, пишут «Известия». Кроме того, 20% опрошенных признались, что вообще не перепроверяют сгенерированные алгоритмами данные. Эксперты предупреждают, что подобная цифровая беспечность всё чаще приводит к утечкам коммерческой тайны, правовым коллизиям и санкциям в отношении самих работников как в России, так и в мире. По словам Южалина, для привлечения нарушителя к ответственности работодатель обязан сначала грамотно оформить внутренний регламент.
«Этот вопрос уже отчасти регулируется законом — пусть не в формулировках об ИИ, но на уровне базовых правил работы с информацией, представляющей ценность для бизнеса. Дело в том, что изначально сам работодатель должен обеспечить меры защиты такой информации. В данном случае речь идет о персональных данных, которые запрещено распространять и куда-то выкладывать, а также коммерческой тайне. Работодатель должен установить запрет на распространение этой информации, и при этом письменно ознакомить работников со всеми этими мерами и ограничениями, принятыми в компании», – пояснил Южалин.
Собеседник НСН добавил, что если работник был официально предупрежден под подпись, но всё равно скормил закрытые документы нейросети, последствия окажутся максимально жесткими.
«Если работодатель выполнил свои обязанности и довел запреты до сведения персонала, а сотрудники сознательно нарушают закон и внутренние правила, выгружая куда-то эту информацию, наказание может быть крайне серьезным. Трудовой кодекс РФ прямо дает работодателю право применить дисциплинарное взыскание. Причем за распространения персональных данных и разглашение коммерческой тайны – вплоть до увольнения. То есть изначально работодатель сам должен довести до сведения работников, что им можно делать, а что нельзя, а дальше уже, если работники нарушают это, то такие меры ответственности могут быть применены», – заключил юрист.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказал НСН, что компания, которая допустила утечку персональных данных своих клиентов, получает не только финансовый ущерб в виде штрафов, но и репутационный, помимо того, что виноватые сотрудники, как правило, сразу увольняются.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрист объяснил, что делать после неизвестных списаний с карты за онлайн-покупки
- «НАШЕ Радио» стало лауреатом премии «Радиомания-2026»
- Путин назвал приоритеты развития подводного флота России
- В Госдуме пообещали сохранить бесплатный ОМС для безработных
- Гериатр назвал привычки, которые ускоряют старение после 40 лет
- В Белоруссии ограничат доступ к Spotify с 1 декабря
- Правительство ввело единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ
- Сотрудничество России и Китая по видеоиграм сравнили с глазированными сырками
- Эксперт Воронина объяснила, что россияне дарят на День матери
- Психиатр отверг возможность выявить «темные» черты характера по юмору