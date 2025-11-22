Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за угрозы ЕС
22 ноября 202522:27
Актер Виктор Сухоруков сообщил, что посольство Германии отказало ему в выдаче шенгенской визы.
В беседе с изданием «Metro» Сухоруков отметил, что в документе об отказе указано, что одно или несколько государств‑членов ЕС считают его угрозой международным отношениям, а также потенциальной опасностью для общественного порядка и внутренней безопасности.
«Нет правды на земле, а в Европе, судя по всему, нет ее и подавно. Меня могли в чем угодно упрекнуть, сказать, что я пенсионер. А оказалось, что я представляю угрозу и опасность», - посетовал актер.
Ранее российского актера Юрия Колокольникова внесли на Украине в список лиц, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны, напоминает «Радиоточка НСН».
