«Екатерина не поменяла фамилию. Мы останемся при своих, потому что фамилия каждого человека - некий бренд, уже раскрученная история. Кроме того, сами понимаете, менять фамилию - значит, что надо менять все документы, паспорта и так далее. Мы остаемся Ярославом Мизулиным и Екатериной Дроновой», - с юмором отметил артист на праздновании своего Дня рождения в Кремлевском дворце.

Шаман и Мизулина расписались 5 ноября 2025 года в Донецке. Церемония прошла в закрытом формате, молодожены выбрали сдержанные образы и отказались от традиционных свадебных нарядов.

Ранее Шаман признался журналистам, что они с Мизулиной не будут устраивать пышную свадьбу, добавив, что мероприятие состоится в следующем году.

