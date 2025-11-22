Шаман раскрыл, сменила ли Мизулина фамилию после свадьбы
Фамилия каждого человека - некий бренд и уже раскрученная история, сказал журналистам певец Шаман.
Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) заявил журналистам, что его супруга - глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - не стала менять свою фамилию после свадьбы.
«Екатерина не поменяла фамилию. Мы останемся при своих, потому что фамилия каждого человека - некий бренд, уже раскрученная история. Кроме того, сами понимаете, менять фамилию - значит, что надо менять все документы, паспорта и так далее. Мы остаемся Ярославом Мизулиным и Екатериной Дроновой», - с юмором отметил артист на праздновании своего Дня рождения в Кремлевском дворце.
Шаман и Мизулина расписались 5 ноября 2025 года в Донецке. Церемония прошла в закрытом формате, молодожены выбрали сдержанные образы и отказались от традиционных свадебных нарядов.
Ранее Шаман признался журналистам, что они с Мизулиной не будут устраивать пышную свадьбу, добавив, что мероприятие состоится в следующем году.
