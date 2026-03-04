Адвокат напомнила о штрафах за оскорбительные слова в интернете
В России основанием для штрафа за мат в интернете может стать не только нецензурная брань, но и любое слово, которое суд сочтет оскорбительным. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина Зотова.
По ее словам, отдельной статистики по таким нарушениям не ведется. Если ориентироваться на данные московских судов, то в 2026 году пока не было случаев привлечения граждан к ответственности за мат в интернете, тогда как в 2025 году их было около десяти. Зотова считает, что в ближайшее время существенного роста или снижения таких дел ожидать не стоит, однако повторное нарушение может повлечь более крупный штраф. Она уточнила, что поводом для наказания может стать любое выражение, которое будет признано оскорбительным, даже если оно не является прямой нецензурной бранью.
В качестве примера адвокат привела дело 2025 года, когда пользователя оштрафовали за видео в соцсети, где он называл должностных лиц «баранами в погонах» и искажал фамилию судьи, добавив к ней часть «швайн». Суд расценил это как оскорбление, указав, что слово образовано от немецкого «das Schwein» — «свинья».
Адвокат добавила, что под ответственность могут подпадать и личные переписки, если они содержат оскорбления. Она посоветовала удалять подобные публикации, если они были размещены по неосторожности, поскольку такие материалы могут считаться длящимся правонарушением, передает «Радиоточка НСН».
