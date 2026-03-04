Продюсер объяснил критику Губина в адрес Жукова и Крутого

Недовольство певца Андрея Губина в адрес лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и продюсера Игоря Крутого может быть связано с профессиональной нереализованностью и завистью к коллегам. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал продюсер Павел Рудченко.

По его словам, в нынешнем состоянии Губину будет сложно вернуться на большую сцену. Рудченко отметил, что артист, по его мнению, мог бы работать в студии и заниматься продюсерской деятельностью, однако его полноценное возвращение к концертным выступлениям выглядит маловероятным.

Игорь Крутой посоветовал Губину вернуться на сцену

Продюсер также указал, что, на его взгляд, высказывания Губина в адрес коллег звучат некорректно. Он отметил, что у любого артиста можно найти недостатки, однако это не мешает зрителям продолжать их любить.

Ранее певец Андрей Губин раскритиковал Сергея Жукова в интервью Ксении Собчак, назвав его шепелявым и профнепригодным. В ответ Жуков записал шуточную песню, в которой намеренно шепелявит и картавит. Трек на мотив песни «Алешка» активно распространился в сети и был тепло принят поклонниками. Под роликом пользователи отмечали, что на подобные выпады лучше реагировать с юмором, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

