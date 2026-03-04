Продюсер объяснил критику Губина в адрес Жукова и Крутого
Недовольство певца Андрея Губина в адрес лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и продюсера Игоря Крутого может быть связано с профессиональной нереализованностью и завистью к коллегам. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал продюсер Павел Рудченко.
По его словам, в нынешнем состоянии Губину будет сложно вернуться на большую сцену. Рудченко отметил, что артист, по его мнению, мог бы работать в студии и заниматься продюсерской деятельностью, однако его полноценное возвращение к концертным выступлениям выглядит маловероятным.
Продюсер также указал, что, на его взгляд, высказывания Губина в адрес коллег звучат некорректно. Он отметил, что у любого артиста можно найти недостатки, однако это не мешает зрителям продолжать их любить.
Ранее певец Андрей Губин раскритиковал Сергея Жукова в интервью Ксении Собчак, назвав его шепелявым и профнепригодным. В ответ Жуков записал шуточную песню, в которой намеренно шепелявит и картавит. Трек на мотив песни «Алешка» активно распространился в сети и был тепло принят поклонниками. Под роликом пользователи отмечали, что на подобные выпады лучше реагировать с юмором, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Политолог объяснил конфликт Испании и США из-за войны против Ирана
- «Вычеркнули СССР!»: Грымов объяснил отказ «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении
- Политолог объяснил сообщения о рейде израильского спецназа в Иране
- Снять с себя броню: Как поможет женщинам фильм «К себе нежно»
- Япония может пересмотреть энергосотрудничество с Россией из-за кризиса
- Адвокат напомнила о штрафах за оскорбительные слова в интернете
- Продюсер объяснил критику Губина в адрес Жукова и Крутого
- Бурляев раскритиковал фильмы «Чебурашка» за отсутствие положительных героев
- Психолог объяснил, как не разочаровываться в подарке на 8 Марта
- Находка для бандитов: За какие метки в навигаторах водителей ждет «уголовка»