Водители не должны раскрывать в чатах и навигаторах местоположение сотрудников ГИБДД, так как этим пользуются злоумышленники, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Водителям хотят запретить оставлять в навигаторах, приложениях и чатах метки с геолокацией сотрудников ГИБДД. За такое хотят ввести уголовную ответственность. Причина — данные из открытых источников могут быть использованы посредниками Украины. По данным Mash, речь идёт о маркерах, которые оставляют сами пользователи: они указывают, где стоят посты, проводят рейды и даже из скольких машин состоит экипаж. Это позволяет нарушителям объезжать проверки или скрываться за грузовиками. Пашкин назвал эту меру необходимой.