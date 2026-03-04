Находка для бандитов: За какие метки в навигаторах водителей ждет «уголовка»
Михаил Пашкин заявил НСН, что любые метки, которые раскрывают нахождение любого сотрудника, включая ГИБДД, очень опасны.
Водители не должны раскрывать в чатах и навигаторах местоположение сотрудников ГИБДД, так как этим пользуются злоумышленники, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Водителям хотят запретить оставлять в навигаторах, приложениях и чатах метки с геолокацией сотрудников ГИБДД. За такое хотят ввести уголовную ответственность. Причина — данные из открытых источников могут быть использованы посредниками Украины. По данным Mash, речь идёт о маркерах, которые оставляют сами пользователи: они указывают, где стоят посты, проводят рейды и даже из скольких машин состоит экипаж. Это позволяет нарушителям объезжать проверки или скрываться за грузовиками. Пашкин назвал эту меру необходимой.
«Дело в том, что любые метки, которые раскрывают нахождение любого сотрудника, включая ГИБДД, очень опасны. Поэтому я поддерживаю такую меру, это абсолютно нормально. Злоумышленники могут туда просто кого-то подослать со взрывчаткой, такие случаи уже бывали. Также видны места дислокации сотрудников, они на карту наносятся, чтобы посмотреть, где можно проехать так, чтобы тебя не досмотрели. А это очень серьезно. Я бы предложил для начала вводить административное наказание, а потом уже уголовное – со второго раза», - объяснил он.
Иностранные хакеры могут получать информацию из собственного программного обеспечения, но Россия защищена от такого вмешательства, рассказал глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в беседе с НСН.
