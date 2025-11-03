СМИ: На Украине запретили «Игру престолов» из-за русского актера Колокольникова
На Украине стриминговые сервисы приступили к массовому удалению фильмов и сериалов с участием российского актера Юрия Колокольникова, включая шоу «Игра престолов», сообщает телеканал «Общественное».
Таким образом, платформы выполняют решение украинского Министерства культуры, которое в августе внесло Колокольникова в перечень деятелей культуры, чья деятельность «создает угрозу национальной безопасности Украины».
Совет безопасности Украины указал, что актер не осудил спецоперацию и продолжил работать в киноиндустрии РФ, совмещая это с ролями в проектах на Западе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг требования о защите русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
