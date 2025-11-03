СМИ: На Украине запретили «Игру престолов» из-за русского актера Колокольникова

На Украине стриминговые сервисы приступили к массовому удалению фильмов и сериалов с участием российского актера Юрия Колокольникова, включая шоу «Игра престолов», сообщает телеканал «Общественное».

На Украине будут штрафовать русскоговорящих таксистов на $123

Таким образом, платформы выполняют решение украинского Министерства культуры, которое в августе внесло Колокольникова в перечень деятелей культуры, чья деятельность «создает угрозу национальной безопасности Украины».

Совет безопасности Украины указал, что актер не осудил спецоперацию и продолжил работать в киноиндустрии РФ, совмещая это с ролями в проектах на Западе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг требования о защите русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКиноСериалыАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры