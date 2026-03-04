Япония может пересмотреть энергосотрудничество с Россией из-за кризиса

Кризис на Ближнем Востоке может подтолкнуть Японию к пересмотру энергетических отношений с Россией. Такое мнение в беседе с ОТР высказал японист, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

Он отметил, что Япония традиционно зависит от поставщиков энергоресурсов с Ближнего Востока и сейчас анализирует происходящее, рассчитывая на имеющиеся ресурсы и возможную стабилизацию ситуации.