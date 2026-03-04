Япония может пересмотреть энергосотрудничество с Россией из-за кризиса
Кризис на Ближнем Востоке может подтолкнуть Японию к пересмотру энергетических отношений с Россией. Такое мнение в беседе с ОТР высказал японист, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.
Он отметил, что Япония традиционно зависит от поставщиков энергоресурсов с Ближнего Востока и сейчас анализирует происходящее, рассчитывая на имеющиеся ресурсы и возможную стабилизацию ситуации.
Поводом для опасений стала блокировка Ираном Ормузского пролива после ударов США и Израиля. Как пишет Baijiahao, через этот маршрут проходит около 15% мировой нефти и до 20% СПГ. При этом Япония получает более 90% нефти с Ближнего Востока, около 70% этих поставок идут именно через пролив, что уже привело к росту цен на бензин и риску нехватки топлива в ближайшие месяцы.
По мнению Казакова, в таких условиях Москва и Токио могли бы заключить взаимовыгодные соглашения в энергетике, если экономические интересы не уступят политическим разногласиям. О необходимости развивать сотрудничество ранее говорил и японский депутат Мунэо Судзуки, который отмечал, что поставки энергоресурсов из России занимают около 10% импорта Японии и могут обеспечивать более стабильную логистику, передает «Радиоточка НСН».
