Для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдвинули 34 фильма

В список картин, которые рассмотрят эксперты, вошли 34 ленты. Организаторы подчеркнули, что в конкурсе премии участвуют фильмы стран, которые разделяют «общие культурные и духовные традиции».

«Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие», - говорится в сообщении.

Каждая страна отправила ленты, демонстрирующие особенности и богатство национального кинематографа.

Первая церемония вручения премии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в Москве 27 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Награда будет присуждаться в 12 номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Лучший режиссер».

