Для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдвинули 34 фильма
Более 30 фильмов представили экспертному совету Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом рассказали журналистам в оргкомитете премии.
В список картин, которые рассмотрят эксперты, вошли 34 ленты. Организаторы подчеркнули, что в конкурсе премии участвуют фильмы стран, которые разделяют «общие культурные и духовные традиции».
«Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие», - говорится в сообщении.
Каждая страна отправила ленты, демонстрирующие особенности и богатство национального кинематографа.
Первая церемония вручения премии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в Москве 27 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Награда будет присуждаться в 12 номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Лучший режиссер».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдвинули 34 фильма
- Скидки останутся: Депутат Гартунг поддержал банки в споре с маркетплейсами
- Россиянам прикроют ввоз автомобилей из Белоруссии с льготной «растаможкой»
- Москвичи останутся без снега минимум до Нового года
- Россиян призвали не винить ИИ в увольнениях
- В МИД КНР заявили, что страна не поставляла оружие сторонам украинского конфликта
- Кравцов: Школьная программа не изменится из-за новой системы вузов
- Ненужный Кит: Киев теряет «своих» людей в США
- Шаман заявил, что у него не было отпуска последние три года
- Глава Росавиации заявил, что все временно закрытые аэропорты готовы к открытию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru