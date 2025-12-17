- Какую роль и участие сыграл Тимур Когнов, заявленный режиссёром официально?

-Тимур Когнов – отдельная история. Я создал уникальный прецедент, решил проверить всю эту фестивальную систему. Этого человека не существует, это полный фейк. Это псевдоним. Никто в анимации такого не делал. Особенно в анимации. Фильм делается долго, все режиссеры фильмом дорожат. Вы же понимаете, когда ты нарабатываешь себе имя 30-40 лет жизни, тебе хочется, чтобы имя работало на тебя. И я решил попробовать обнулиться, стать «ноунеймом» и пробиться туда только за счет качества фильма. Это была страшно рискованная история, очень наглая. Но я хотел проверить, насколько фестивали сегодня смотрят кино и не смотрят на все остальное. Ну и, в общем, мой социальный эксперимент удался на все 100%, потому что фильм практически прошел незаметно по фестивалям, его никуда не брали, несмотря на то, что фильм шел от Кипра. То есть политика тут ни при чем. Но из-за того, что фильм нейтральный, то есть ни на какую политическую повестку, то на него явно не обращали внимания.

- Как же тогда мультфильму удалось пройти отбор, будучи таким «неприметным»?

- Сегодня давка на мировых фестивалях такая, что посылаются тысячи фильмов в конкурс, а в хороший, крупный конкурс на фестиваль попадает примерно 80 фильмов. А бывает всего 10 фильмов или 12. Соответственно, у кого есть имя, у того больше преференций. В селекционных комиссиях обязательно смотрят на создателя, на его бэкграунд. Я создал все липовое – фильмографию в том числе. Поэтому никаких наград у меня там помечено не было. Соответственно, когда «ноунейм», то глаз у селекционной комиссии уже не такой обостренный. Поэтому они решили, мол, давайте посмотрим, что за произведение, а, может быть, и вообще отложим. Мультфильм в прямом смысле чудом попал на несколько фестивалей только за его качества. Идея была такая - судите фильм, а не фамилию автора или страну. И это сегодня, как выясняется, невероятно сложно. Я страшно рисковал, но прорвался и дальше послал фильм уже как Бронзит, естественно.