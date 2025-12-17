«Создал прецедент!»: Режиссер Бронзит о том, как «без имени» попал в шорт-лист «Оскара»
Константин Бронзит в интервью НСН заявил, что его эксперимент с «обнулением» имени в его новой ленте удался на 100%, так как проекты без бэкграунда попадают на фестивали только чудом, однако ему удалось то, чего не делал никто.
Мультфильм «Три сестры» (The Three Sisters) петербургского режиссера мультфильмов Константина Бронзита попал в шорт-лист кинопремии «Оскара» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». В титрах фильма сам Бронзит не представлен: лента подана от Кипра, режиссёром заявлен аниматор Тимур Когнов. Для Бронзита это четвёртое попадание в шорт-лист подряд, дважды его мультфильмы были номинированы на «Оскар». В беседе с НСН Бронзит впервые раскрыл, как ему удалось всех обмануть и пробиться сквозь фестивали под фейковым именем, а также объяснил, как заставил комиссии оценить свой мультфильм за качество, а не фамилию и повестку.
- Расскажите, как фильму удалось прорваться на «Оскар», да еще и от Кипра. Кстати, почему от Кипра?
- «Три сестры» сначала погуляли по международным фестивалям. В Санта-Барбаре в феврале получили главный приз, что стало квалификационной наградой. И таким образом они имели право быть посланными в сентябре на «Оскар» в лонг-лист. Я не понимаю, откуда эта информация, что это от Кипра. Но я заявлял его как Кипр/Россия. Скорее всего, окончательно должно быть так, потому что там заполняется анкета. Возможно, люди берут это с платформы, с которой фильм рассылался на фестиваль. Там я писал Кипр, но просто потому, что сегодня Россия обнулена.
- Какую роль и участие сыграл Тимур Когнов, заявленный режиссёром официально?
-Тимур Когнов – отдельная история. Я создал уникальный прецедент, решил проверить всю эту фестивальную систему. Этого человека не существует, это полный фейк. Это псевдоним. Никто в анимации такого не делал. Особенно в анимации. Фильм делается долго, все режиссеры фильмом дорожат. Вы же понимаете, когда ты нарабатываешь себе имя 30-40 лет жизни, тебе хочется, чтобы имя работало на тебя. И я решил попробовать обнулиться, стать «ноунеймом» и пробиться туда только за счет качества фильма. Это была страшно рискованная история, очень наглая. Но я хотел проверить, насколько фестивали сегодня смотрят кино и не смотрят на все остальное. Ну и, в общем, мой социальный эксперимент удался на все 100%, потому что фильм практически прошел незаметно по фестивалям, его никуда не брали, несмотря на то, что фильм шел от Кипра. То есть политика тут ни при чем. Но из-за того, что фильм нейтральный, то есть ни на какую политическую повестку, то на него явно не обращали внимания.
- Как же тогда мультфильму удалось пройти отбор, будучи таким «неприметным»?
- Сегодня давка на мировых фестивалях такая, что посылаются тысячи фильмов в конкурс, а в хороший, крупный конкурс на фестиваль попадает примерно 80 фильмов. А бывает всего 10 фильмов или 12. Соответственно, у кого есть имя, у того больше преференций. В селекционных комиссиях обязательно смотрят на создателя, на его бэкграунд. Я создал все липовое – фильмографию в том числе. Поэтому никаких наград у меня там помечено не было. Соответственно, когда «ноунейм», то глаз у селекционной комиссии уже не такой обостренный. Поэтому они решили, мол, давайте посмотрим, что за произведение, а, может быть, и вообще отложим. Мультфильм в прямом смысле чудом попал на несколько фестивалей только за его качества. Идея была такая - судите фильм, а не фамилию автора или страну. И это сегодня, как выясняется, невероятно сложно. Я страшно рисковал, но прорвался и дальше послал фильм уже как Бронзит, естественно.
- Каковы шансы теперь попасть в финальный шорт-лист?
- На «Оскаре» как раз у меня в этом смысле шансы повышаются, потому что там меня знают. Я член Академии, дважды номинант. Как раз тут я себе могу позволить это. Раз я прошел самый сложный этап, то пусть здесь мне имя уже поможет. Никто такого никогда не делал и не сделает. Потому что слишком высока цена. Кино делается три-четыре года, а это у меня вообще самый длинный долгострой - я его делал постепенно, шесть или семь лет, с 2018 года. И все это могло уйти в могилу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не для инвестиций!»: Почему регионы вынуждены брать семейную ипотеку в столице
- Помощница Винокура опровергла слухи о завершении карьеры артиста
- «Создал прецедент!»: Режиссер Бронзит о том, как «без имени» попал в шорт-лист «Оскара»
- На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар из-за БПЛА
- «Горящих туров нет сто лет»: Как не купить фейковую путевку перед Новым годом
- «А «Райкин Плаза» стоит»: В Госдуме оценили проблемы недостроенного «Сатирикона»
- На прямую линию с Путиным запретили проносить вейпы и пауэрбанки
- СМИ: США давят на ЕС для отказа от изъятия российских активов
- На Кубани обломки дронов повредили две ЛЭП
- В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru