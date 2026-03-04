Психолог объяснил, как не разочаровываться в подарке на 8 Марта
Чтобы избежать разочарований из-за подарков на праздники, людям стоит отказаться от завышенных ожиданий и не строить жестких сценариев заранее. Об этом RT рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
По его словам, полезно относиться к жизни как к своеобразному эксперименту и занимать позицию наблюдателя. Специалист пояснил, что вместо четкого плана на конкретное событие лучше задаться вопросом о том, что жизнь в итоге принесет, и не воспринимать собственные ожидания как обязательные.
Психолог также отметил, что важно допускать разные варианты развития событий и смотреть на будущее более гибко. По его словам, наличие нескольких возможных сценариев помогает легче воспринимать результат.
Хорс добавил, что, например, если женщина рассчитывает получить в подарок цветы и украшение, иной вариант не стоит сразу считать плохим. Он подчеркнул, что людям полезно задать себе вопрос, почему любой другой сценарий обязательно должен восприниматься как неудачный, и принять, что он может быть просто другим, передает «Радиоточка НСН».
