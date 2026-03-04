Психолог объяснил, как не разочаровываться в подарке на 8 Марта

Чтобы избежать разочарований из-за подарков на праздники, людям стоит отказаться от завышенных ожиданий и не строить жестких сценариев заранее. Об этом RT рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

По его словам, полезно относиться к жизни как к своеобразному эксперименту и занимать позицию наблюдателя. Специалист пояснил, что вместо четкого плана на конкретное событие лучше задаться вопросом о том, что жизнь в итоге принесет, и не воспринимать собственные ожидания как обязательные.