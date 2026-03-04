Застрявшая в Катаре россиянка рассказала о взрывах и ракетах в небе
Российская туристка Берта сообщила RT, что вместе с мужем и 12-летним сыном застряла в Катаре из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, семья возвращалась из поездки в ЮАР и 28 февраля должна была пересесть в Дохе на рейс до Москвы.
Она рассказала, что самолет вылетел по расписанию, однако примерно через 1,5 часа пилот объявил чрезвычайную ситуацию и сообщил пассажирам, что из-за начавшихся боевых действий между Ираном и Израилем борт вынужден вернуться в аэропорт Дохи.
По словам туристки, во время посадки в салоне началась паника: дети плакали, многие пассажиры обсуждали начавшуюся войну и удары Израиля по Ирану. После приземления людей вывели из самолета и отвезли в отели.
Берта также сообщила, что в ночь на 1 марта в небе были видны ракеты, после чего раздались взрывы и здание содрогнулось, передает «Радиоточка НСН».
