Застрявшая в Катаре россиянка рассказала о взрывах и ракетах в небе

Российская туристка Берта сообщила RT, что вместе с мужем и 12-летним сыном застряла в Катаре из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, семья возвращалась из поездки в ЮАР и 28 февраля должна была пересесть в Дохе на рейс до Москвы.

Она рассказала, что самолет вылетел по расписанию, однако примерно через 1,5 часа пилот объявил чрезвычайную ситуацию и сообщил пассажирам, что из-за начавшихся боевых действий между Ираном и Израилем борт вынужден вернуться в аэропорт Дохи.