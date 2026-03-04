По ее словам, не только советы, но и некоторые выразительные образы из книги нашли отражение в фильме.

«После выхода книги обстановка в обществе становилась все тревожнее. Нам пришлось столкнуться с кризисами и переживаниями разного рода - от беспокойства за свое здоровье и благополучие близких до глобального поиска своего места в мире. Идеи из книги, переданные в фильме, попадают в нерв зрителей. Зрителю будут интересны выразительные образы, которые использует Ольга Примаченко. Например, многим знакома солдат Джейн: сильная, непримиримая, бесстрашная. Она всегда все контролирует, со всем справляется. Однако всегда ли нужна эта “броня”? Возможно, стоит снять защиту и позволить себе расслабиться и просто быть? О себе как о солдате Джейн говорит главная героиня фильма Надежда, но в финале она сможет выдохнуть, позволить себе открыться людям. Конечно, в фильм интегрированы и советы из книги. Сначала героиня над ними иронизирует, но после принимает, что в них есть здравое зерно», - уточнила нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес».

Главные роли в фильме «К себе нежно» исполнили Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Леонид Бичевин и другие. По сюжету главная героиня Надя - успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе, передает «Радиоточка НСН».

