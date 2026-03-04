Сварщики усомнились в зарплатах свыше 260 тысяч рублей

Сообщения о том, что сварщики в России якобы зарабатывают более 260 тысяч рублей в месяц, не отражают реальную ситуацию на рынке труда. Такое мнение «Газете.Ru» высказал арт-директор и сооснователь мануфактуры «Арт Кузница» Станислав Мерзляков. По его словам, специалисты с таким доходом действительно есть, но это единичные случаи — как правило, подводные сварщики, занятые в крайне опасной и редкой специализации.

По оценке эксперта, в художественной ковке и декоративной сварке в Москве и Санкт-Петербурге зарплаты составляют 140-180 тысяч рублей, в регионах чаще всего не достигают и 100 тысяч. В коммунальных службах, где работают тысячи специалистов, доходы еще ниже: в городских предприятиях Петербурга — 60-90 тысяч рублей, средняя зарплата около 70.