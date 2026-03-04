Сварщики усомнились в зарплатах свыше 260 тысяч рублей
Сообщения о том, что сварщики в России якобы зарабатывают более 260 тысяч рублей в месяц, не отражают реальную ситуацию на рынке труда. Такое мнение «Газете.Ru» высказал арт-директор и сооснователь мануфактуры «Арт Кузница» Станислав Мерзляков. По его словам, специалисты с таким доходом действительно есть, но это единичные случаи — как правило, подводные сварщики, занятые в крайне опасной и редкой специализации.
По оценке эксперта, в художественной ковке и декоративной сварке в Москве и Санкт-Петербурге зарплаты составляют 140-180 тысяч рублей, в регионах чаще всего не достигают и 100 тысяч. В коммунальных службах, где работают тысячи специалистов, доходы еще ниже: в городских предприятиях Петербурга — 60-90 тысяч рублей, средняя зарплата около 70.
Мерзляков также раскритиковал распространенную систему сдельной оплаты. По его словам, нередко происходит ситуация, когда мастер за счет высокой производительности зарабатывает 200-250 тысяч рублей, после чего руководство снижает расценки, чтобы вернуть доход к условным 140 тысячам. Это демотивирует сотрудников: часть из них начинает работать лишь на минимально допустимом уровне или уходит из профессии.
По словам эксперта, более справедливой системой мог бы стать фиксированный процент от стоимости заказа. В его мастерской доход мастеров иногда достигает 300 тысяч рублей при большом объеме работ, однако такие показатели нестабильны, а средний заработок составляет 150-200 тысяч. При этом длительная работа с такой нагрузкой связана с серьезным риском для здоровья, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за фитнес-клуб
- Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану превысило 1000 человек
- Россия представит павильон на Венецианской биеннале 2026 года
- СМИ: Британия допускает участие в ударах по Ирану
- «Боцман, Тундра и хардкор»: Александр Ф.Скляр раскрыл главные секреты «Ва-Банка»
- Решетников: Туроператоры обязаны возвращать деньги за туры на Ближний Восток
- Отказ от сдержанности: Как Иран ответит США по плану погибшего Хаменеи
- Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
- Путин установил для лиц без гражданства выплаты за контракт с Минобороны
- Решетников: С Ближнего Востока вывезли шесть тысяч россиян