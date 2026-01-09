Сенат США запретил использование ВС США без одобрения Конгресса

Президент США Дональд Трамп потерпел тактическое поражение от рук собственной партии в Сенате, сообщает Fox News.

В ходе процедурного голосования 52 сенатора, включая нескольких республиканцев, поддержали резолюцию, требующую от администрации получить одобрение Конгресса перед любым применением военной силы против Венесуэлы.

Против выступили 47 законодателей. Инициатива демократа Тима Кейна, направленная на возврат Конгрессу полномочий в вопросах войны и мира, прошла, несмотря на сопротивление большинства республиканцев. Для окончательного утверждения документу необходимо преодолеть еще одно голосование с порогом в 60 голосов.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) заявил, что США в настоящее время управляют Венесуэлой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ВенесуэлаСенат США

