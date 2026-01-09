СМИ: Трамп не готов обещать Украине увеличение поддержки, если урегулирование затянется

При этом он не устанавливает временные рамки для урегулирования ситуации вокруг Украины. «Мы делаем все, что можем», - заявил изданию глава Белого дома. При этом Трамп отказался уточнять, как скоро он надеется положить конец конфликту.

Ранее президент США указал, что его действия якобы предотвратили полный захват Украины Россией. Данное заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что «коалиция желающих» подписала декларацию о развертывании военных на Украине.

