Появилось видео удара «Орешником» по Львовской области

По данным издания, в регионе при атаке пострадал объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, в районе города произошел удар российским ракетным комплексом «Орешник». Целью удара было газовое месторождение и подземное хранилище газа.

На опубликованных газетой кадрах видны яркие вспышки за лесом. На фото из населенного пункта Буйск снято зарево над Львовской областью.

Ранее стало известно, что ВС России в ночь на 9 января нанесли ракетный удар по западу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

