Появилось видео удара «Орешником» по Львовской области
Появилось видео удара по городу Стрыю в Львовской области, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, в регионе при атаке пострадал объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, в районе города произошел удар российским ракетным комплексом «Орешник». Целью удара было газовое месторождение и подземное хранилище газа.
На опубликованных газетой кадрах видны яркие вспышки за лесом. На фото из населенного пункта Буйск снято зарево над Львовской областью.
Ранее стало известно, что ВС России в ночь на 9 января нанесли ракетный удар по западу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
