Лукашенко прокомментировал вероятность повторения венесуэльского сценария в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о полной нереальности для страны сценария, аналогичного венесуэльскому, где возможны похищение главы государства и захват контроля извне, сообщает «БелТА».
Ключевым аргументом Лукашенко стала заблаговременная подготовка: еще в 2025 году на заседании Совбеза были четко распределены обязанности и роли на экстренный случай. «Каждый должен знать свое место и прикладывать максимум усилий для исполнения долга», – указал президент. Он призвал осознать, что Белоруссия «обречена быть впереди» в неспокойном мире, и такая мобилизованность гарантирует успех.
Ранее Лукашенко заявил о подкупе и предательстве при вывозе Мадуро из Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп не готов обещать Украине увеличение поддержки, если урегулирования затянется
- Лукашенко прокомментировал вероятность повторения венесуэльского сценария в Белоруссии
- Сенат США запретил использование ВС США без одобрения Конгресса
- Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе
- В интернете появились фото красного неба после прилетов в Львовской области
- В NASA решили досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС на Землю
- СМИ: В Киеве и Львове прогремели взрывы
- Ученые: На Солнце произошел крупный взрыв
- СМИ: Россия ударила «Орешником» по западу Украины
- В ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru