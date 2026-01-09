Лукашенко прокомментировал вероятность повторения венесуэльского сценария в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о полной нереальности для страны сценария, аналогичного венесуэльскому, где возможны похищение главы государства и захват контроля извне, сообщает «БелТА».

Ключевым аргументом Лукашенко стала заблаговременная подготовка: еще в 2025 году на заседании Совбеза были четко распределены обязанности и роли на экстренный случай. «Каждый должен знать свое место и прикладывать максимум усилий для исполнения долга», – указал президент. Он призвал осознать, что Белоруссия «обречена быть впереди» в неспокойном мире, и такая мобилизованность гарантирует успех.

Ранее Лукашенко заявил о подкупе и предательстве при вывозе Мадуро из Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СШАВенесуэлаБелоруссияАлександр Лукашенко

