Лукашенко прокомментировал вероятность повторения венесуэльского сценария в Белоруссии

Ключевым аргументом Лукашенко стала заблаговременная подготовка: еще в 2025 году на заседании Совбеза были четко распределены обязанности и роли на экстренный случай. «Каждый должен знать свое место и прикладывать максимум усилий для исполнения долга», – указал президент. Он призвал осознать, что Белоруссия «обречена быть впереди» в неспокойном мире, и такая мобилизованность гарантирует успех.

Ранее Лукашенко заявил о подкупе и предательстве при вывозе Мадуро из Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

