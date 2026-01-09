Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе

Это может произойти в ближайшие дни. Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Дипломаты призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия, сделать запас воды и медикаментов и следить за информацией в местных СМИ.

Ранее стало известно, что ВС России в ночь на 9 января нанесли ракетный удар по западу Украины. Предварительно, для этого использовался ракетный комплекс «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

