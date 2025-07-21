«Нагадить и испортить!»: Пианист Сафронов призвал культурно ответить на запрет Гергиева в Италии
Пианист Лука Сафронов заявил НСН, что русской культуре необходимо активно отстаивать свое место под солнцем.
В Европе есть силы, которые пытаются отменить русскую культуру по формальным причинам. В текущих условиях музыканты, артисты, художники должны более тщательно готовиться, не давая лишний раз повода унизить их или запретить. Об этом НСН заявил пианист Лука Сафронов-Затравкин, комментируя отмену выступления дирижера, руководителя Мариинского театра и генерального директора Большого театра Валерия Гергиева на юге Италии.
Об отмене концерта народного артиста России сообщило агентство Ansa со ссылкой на организаторов — руководство Королевского дворца в Казерте. Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re - впервые в Европе после начала спецоперации на Украине. Он собирался дирижировать оркестром театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинки. Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что выступление Гергиева, которого он назвал «другом и советником» президента Владимира Путина, может послать неверный сигнал. Против мероприятия выступили некоторые российской релоканты и украинские общественники.
«Здесь была некая недоработка со стороны организаторов, и осуществлены диверсия, акт враждебного нападения на русскую культуру. Сегодня она должна научиться себя защищать и отстаивать свои права и свое место под солнцем. Русских музыкантов, художников принимали и принимают, очень любят европейцы. Однако есть проактивное меньшинство, которое пытается навредить, нагадить, испортить, не допустить, понимая важность и ценность нашей культуры. Организаторы, видимо, действовали по старым шаблонам, подумали, что на старых добрых отношениях они смогут обеспечить это выступление Гергиева. Однако теперь необходимо более тщательно изучать документы, спонсоров и так далее, чтобы не было формального повода для отмены», - отметил собеседник НСН.
Вместе с тем, по словам Сафронова-Затравкина, российской культуре нельзя закрываться, несмотря на всевозможные препоны, поскольку это только сыграет на руку тем, кто хочет её отменить.
«Да, есть достаточно серьезное противодействие, но мы должны идти навстречу, поскольку искусство выступает мостом между людьми, между странами. Большинство европейцев хотят возвращения русского балета, русского изобразительного искусства, они ждут русскую оперу. И, конечно, такие основополагающие имена, как Гергиев задают тренд, уже стали символами того или иного направления. Благодаря им мы должны напоминать о влиянии русской культуры на самосознание европейцев. Чем больше вы их будет окружать этим, тем больше они будут отрицать отмену России, выступать против негативной риторики в отношении нашей страны», - подчеркнул музыкант.
Сам Валерий Гергиев заявил ТАСС, что пока ничего не знает об отмене своего концерта в Италии. Ранее депутат Госдумы, киноактриса Елена Драпеко заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что калининградские власти отменили концерт азербайджанского артиста Эмина Агаларова из-за страха.
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