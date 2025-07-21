Об отмене концерта народного артиста России сообщило агентство Ansa со ссылкой на организаторов — руководство Королевского дворца в Казерте. Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re - впервые в Европе после начала спецоперации на Украине. Он собирался дирижировать оркестром театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинки. Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что выступление Гергиева, которого он назвал «другом и советником» президента Владимира Путина, может послать неверный сигнал. Против мероприятия выступили некоторые российской релоканты и украинские общественники.

«Здесь была некая недоработка со стороны организаторов, и осуществлены диверсия, акт враждебного нападения на русскую культуру. Сегодня она должна научиться себя защищать и отстаивать свои права и свое место под солнцем. Русских музыкантов, художников принимали и принимают, очень любят европейцы. Однако есть проактивное меньшинство, которое пытается навредить, нагадить, испортить, не допустить, понимая важность и ценность нашей культуры. Организаторы, видимо, действовали по старым шаблонам, подумали, что на старых добрых отношениях они смогут обеспечить это выступление Гергиева. Однако теперь необходимо более тщательно изучать документы, спонсоров и так далее, чтобы не было формального повода для отмены», - отметил собеседник НСН.