Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров при сбоях во Внуково

Управление Роспотребнадзора по Москве заявило о контроле за соблюдением прав пассажиров в международном аэропорту «Внуково» в связи с массовыми задержками рейсов, произошедшими 20 и 21 июля. Ведомство уточнило, что за сутки, с 9:00 20 июля до 9:00 21 июля, вылет более чем 30 рейсов был отложен более чем на четыре часа.

Как отметили в Роспотребнадзоре, пассажирам предоставлялись бесплатные горячие блюда и прохладительные напитки, а информация о задержках регулярно объявлялась через громкоговорители в терминале. Авиакомпании продолжают работу по стабилизации расписания.