Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров при сбоях во Внуково
Управление Роспотребнадзора по Москве заявило о контроле за соблюдением прав пассажиров в международном аэропорту «Внуково» в связи с массовыми задержками рейсов, произошедшими 20 и 21 июля. Ведомство уточнило, что за сутки, с 9:00 20 июля до 9:00 21 июля, вылет более чем 30 рейсов был отложен более чем на четыре часа.
Как отметили в Роспотребнадзоре, пассажирам предоставлялись бесплатные горячие блюда и прохладительные напитки, а информация о задержках регулярно объявлялась через громкоговорители в терминале. Авиакомпании продолжают работу по стабилизации расписания.
Ранее в ряде аэропортов Центральной России, включая Внуково, вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это привело к приостановке рейсов и перебоям в работе московского авиаузла в выходные дни. В понедельник аэропорты вернулись к штатному режиму.
По данным ведомства, сотрудники санитарно-карантинного пункта осуществляют постоянный мониторинг отмен и задержек рейсов, консультируют пассажиров по вопросам защиты прав и ведут разъяснительную работу. Нарушений, потребовавших подачи жалоб со стороны пассажиров, зафиксировано не было, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru