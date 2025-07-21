В Госдуме готовят законопроекты о запрете кормления и отлова бездомных животных
В Госдуму планируют внести два законопроекта, касающиеся обращения с бездомными животными. Один из проектов предусматривает запрет на кормление бродячих животных на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям, детским площадкам, образовательным и культурным организациям, а также спортивным объектам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата от партии «Единая Россия» и члена рабочей группы по обращению с бездомными животными Александра Спиридонова.
Ожидается, что региональные власти смогут дополнительно расширять перечень таких территорий через соответствующие нормативные акты.
Другой законопроект будет касаться противодействия отлову бездомных животных. Согласно предложению, россиянам запретят препятствовать действиям организаций, занимающихся отловом животных, не имеющих владельцев.
По словам депутата, документы будут внесены в парламент в ближайшие дни. Во время заседания рабочей группы по обращению с бездомными животными 21 июля депутаты предложили дополнить законопроект также территориями многоквартирных домов, границы которых будут определяться в соответствии с Жилищным кодексом, передает «Радиоточка НСН».
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