В Госдуме готовят законопроекты о запрете кормления и отлова бездомных животных

В Госдуму планируют внести два законопроекта, касающиеся обращения с бездомными животными. Один из проектов предусматривает запрет на кормление бродячих животных на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям, детским площадкам, образовательным и культурным организациям, а также спортивным объектам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата от партии «Единая Россия» и члена рабочей группы по обращению с бездомными животными Александра Спиридонова.

Ожидается, что региональные власти смогут дополнительно расширять перечень таких территорий через соответствующие нормативные акты.

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Другой законопроект будет касаться противодействия отлову бездомных животных. Согласно предложению, россиянам запретят препятствовать действиям организаций, занимающихся отловом животных, не имеющих владельцев.

По словам депутата, документы будут внесены в парламент в ближайшие дни. Во время заседания рабочей группы по обращению с бездомными животными 21 июля депутаты предложили дополнить законопроект также территориями многоквартирных домов, границы которых будут определяться в соответствии с Жилищным кодексом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Бездомные ЖивотныеЗаконопроектГосдума

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