В Госдуме готовят законопроекты о запрете кормления и отлова бездомных животных

В Госдуму планируют внести два законопроекта, касающиеся обращения с бездомными животными. Один из проектов предусматривает запрет на кормление бродячих животных на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям, детским площадкам, образовательным и культурным организациям, а также спортивным объектам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата от партии «Единая Россия» и члена рабочей группы по обращению с бездомными животными Александра Спиридонова.

Ожидается, что региональные власти смогут дополнительно расширять перечень таких территорий через соответствующие нормативные акты.