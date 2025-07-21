Нидерланды увеличат вклад в поставки систем Patriot на Украину
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна внесет «значительный» вклад в инициативу по поставкам американских систем ПВО Patriot на Украину. Он сообщил, что детали этого вклада будут проработаны в ближайшее время, после онлайн-встречи министров обороны, обсуждавших поддержку Украины.
Помимо этого, Брекелманс сообщил, что Нидерланды расширят свою помощь Украине, включая передачу боеприпасов для истребителей F-16 и другого оружия для усиления противовоздушной обороны.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и ЕС достигли соглашения по отправке американского оружия в Украину, при этом расходы возьмет на себя Европа. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
СМИ также сообщали, что США требуют от Германии увеличить закупку систем Patriot в два раза. Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в этой инициативе, передает «Радиоточка НСН».
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