Нидерланды увеличат вклад в поставки систем Patriot на Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна внесет «значительный» вклад в инициативу по поставкам американских систем ПВО Patriot на Украину. Он сообщил, что детали этого вклада будут проработаны в ближайшее время, после онлайн-встречи министров обороны, обсуждавших поддержку Украины.

Помимо этого, Брекелманс сообщил, что Нидерланды расширят свою помощь Украине, включая передачу боеприпасов для истребителей F-16 и другого оружия для усиления противовоздушной обороны.