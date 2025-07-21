Норвегия и Германия ждут разъяснений от США по поставкам ПВО Patriot на Украину

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия и Германия будут признательны за разъяснения со стороны США относительно замены систем ПВО Patriot, которые должны быть направлены Украине.

Стере отметил, что Германия готова предоставить системы Patriot, но канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо подтверждение от США, что они смогут обеспечить замену этих систем. Премьер Норвегии подчеркнул, что США могли бы помочь, прояснив этот вопрос.

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Стере добавил, что Норвегия готова инвестировать в систему ПВО для Украины и активно сотрудничает с Германией. По его словам, норвежские предприятия уже работают над производством ПВО и ракет для Украины, а также обсуждают возможность поставок систем, включая Patriot. Если США предоставят разъяснения относительно замены систем Patriot, Норвегия готова «разделить счет» за поставки.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Германия и США близки к заключению соглашения о поставках двух батарей ПВО Patriot Украине. Германия направит свои системы, а США компенсируют их отправку за счет промышленных запасов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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