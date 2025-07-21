Норвегия и Германия ждут разъяснений от США по поставкам ПВО Patriot на Украину

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия и Германия будут признательны за разъяснения со стороны США относительно замены систем ПВО Patriot, которые должны быть направлены Украине.

Стере отметил, что Германия готова предоставить системы Patriot, но канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо подтверждение от США, что они смогут обеспечить замену этих систем. Премьер Норвегии подчеркнул, что США могли бы помочь, прояснив этот вопрос.