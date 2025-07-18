«Имя, а не паспорт»: По кому ударит попытка «отмены» Гергиева в Италии
Квартет имени Бородина и пианист Николай Луганский спокойно выступают в Европе, а шумиха вокруг Гергиева связана с его мировой известностью, сказал в эфире НСН Артем Варгафтик.
Скандал в Италии вокруг гастролей известного дирижера, гендиректора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева связан с его именем, при этом другие российские музыканты продолжают выступать в Европе, заявил в интервью НСН виолончелист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий Артем Варгафтик.
Министр культуры Италии Алессандро Джули ранее выступил против выступления Гергиева в Королевском дворце Казерты 27 июля. Со своей стороны, президент итальянской области Кампания Винченцо Де Лука заявил, что не будет отменять концерт Гергиева, выступив против «логики исключения». Варгафтик считает, что дело здесь не в российском паспорте Гергиева, а в его известности.
«Отечественные артисты ездили и продолжают ездить и в Италию, и в другие европейские страны. Я могу назвать, например, квартет имени Бородина, который отмечает в этом году 80-летие. Они прекрасно играли и еще собираются играть юбилейные концерты и в Амстердаме в "Консертгебау", и в Лондоне в "Куин-Элизабет-Холле", и еще во многих европейских городах и залах. То же самое касается и пианиста Николая Луганского. Тут все зависит не от того, какой у человека паспорт, а насколько против конкретного артиста развернута или не развернута соответствующая пиар-кампания. Все, что касается Гергиева, в силу его мировой известности, звучит на 10 нюансов громче, просто потому что это Гергиев. Поэтому, в таких количествах все вот эти волнения и происходят», - объяснил музыкант.
При этом он указал на угрозу срыва концерта.
«Бывали всякие разные варианты, в том числе и отмены в последний момент. Это не обязательно зависит от властей. Могут появиться любые активисты в самый неожиданный момент, объявить прямо перед концертом, что зал заминирован, или прибежать в этот зал и размахивать флагами, сорвав концерт. Может быть все, что угодно. Это именно то, чего артисты опасаются и не ездят по подобным приглашениям», - заключил собеседник НСН.
В Королевском дворце Казерты запланировано выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Ранее Гергиев заявил, что спекулянты забрали «до половины доходов» Большого театра, отметив, что колумбийской мафии и не снится такой бизнес, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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