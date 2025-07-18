Скандал в Италии вокруг гастролей известного дирижера, гендиректора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева связан с его именем, при этом другие российские музыканты продолжают выступать в Европе, заявил в интервью НСН виолончелист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий Артем Варгафтик.

Министр культуры Италии Алессандро Джули ранее выступил против выступления Гергиева в Королевском дворце Казерты 27 июля. Со своей стороны, президент итальянской области Кампания Винченцо Де Лука заявил, что не будет отменять концерт Гергиева, выступив против «логики исключения». Варгафтик считает, что дело здесь не в российском паспорте Гергиева, а в его известности.