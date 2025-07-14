Стихийное бедствие: Кто виноват в «отмене» российских артистов на фестивале в Баку
Бывший гендиректор билетного сервиса «Ticketland» Виталий Виноградов заявил НСН, что изменение состава артистов на Dream Fest в Баку нельзя считать мошенничеством.
Организаторы фестиваля Dream Fest 2025 в Баку вынуждены менять состав артистов из-за «отмены» россиян, это геополитический фактор, который можно сравнить со стихийным бедствием, заявил НСН бывший гендиректор билетного сервиса «Ticketland» Виталий Виноградов.
Российские туристы массово сдают приобретённые билеты на предстоящий музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку, который пройдет с 23 по 26 июля. По данным Telegram-канала SHOT, причина – внезапное и резкое изменение состава артистов. Виноградов уверен, что никто не пойдет в суд из-за этой ситуации.
«В театре, например, довольно часто бывает, что одних актеров меняют на других, это нормально. Если у вас есть главный выступающий, допустим, Филипп Киркоров, и его поменяют на кого-то неизвестного, это будет мошенничество. А если артистов много, то в целом это нормальная практика, для этого и делаются «сборники», потому что всякое может произойти. Здесь ситуация сильно связана с геополитикой, поэтому здесь трудно кого-то обвинять. Организатор это делает не с целью сэкономить, это попытка спасти концерт, большинство отменяют просто», - отметил он.
По его словам, смена 30% хедлайнеров – это нормальная ситуация для «сборных» концертов.
«Люди это понимают, я надеюсь, что скоро будет все как раньше. Надо смотреть, как составлен договор с организаторами и артистами, есть ли там право тех или иных отказаться. Концерты довольно часто отменяются и переносятся. Если 30% хедлайнеров поменялось на других, это не такая большая проблема. Конечно, это форс-мажор, геополитика – это геополитика. Не могу представить, чтобы кто-то из зрителей пошел в суд из-за этого, билеты просто можно вернуть, получить деньги назад. Я это воспринимаю как стихийное бедствие, никто на это повлиять не может. Это всегда прописано в форс-мажорах», - заключил собеседник НСН.
Ранее владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн заявил, что потеря азербайджанского рынка не является чем-то критичным для российских артистов, так как они готовы работать на любых площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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