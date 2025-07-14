«В театре, например, довольно часто бывает, что одних актеров меняют на других, это нормально. Если у вас есть главный выступающий, допустим, Филипп Киркоров, и его поменяют на кого-то неизвестного, это будет мошенничество. А если артистов много, то в целом это нормальная практика, для этого и делаются «сборники», потому что всякое может произойти. Здесь ситуация сильно связана с геополитикой, поэтому здесь трудно кого-то обвинять. Организатор это делает не с целью сэкономить, это попытка спасти концерт, большинство отменяют просто», - отметил он.

По его словам, смена 30% хедлайнеров – это нормальная ситуация для «сборных» концертов.

«Люди это понимают, я надеюсь, что скоро будет все как раньше. Надо смотреть, как составлен договор с организаторами и артистами, есть ли там право тех или иных отказаться. Концерты довольно часто отменяются и переносятся. Если 30% хедлайнеров поменялось на других, это не такая большая проблема. Конечно, это форс-мажор, геополитика – это геополитика. Не могу представить, чтобы кто-то из зрителей пошел в суд из-за этого, билеты просто можно вернуть, получить деньги назад. Я это воспринимаю как стихийное бедствие, никто на это повлиять не может. Это всегда прописано в форс-мажорах», - заключил собеседник НСН.

Ранее владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн заявил, что потеря азербайджанского рынка не является чем-то критичным для российских артистов, так как они готовы работать на любых площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

