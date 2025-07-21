СБУ задержала сотрудника НАБУ по обвинению в шпионаже в пользу России
Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которого подозревают в шпионаже в пользу России.
По данным СБУ, задержанный работал в закрытом подразделении «Д-2» и якобы передавал информацию российским спецслужбам. Согласно утверждениям ведомства, деятельность задержанного координировал Дмитрий Иванцов, бывший заместитель руководителя охраны экс-президента Украины Виктора Януковича.
СБУ утверждает, что агент также использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины для сбора информации о силовиках и других гражданах. В СБУ заявили, что задокументировали минимум 60 эпизодов передачи секретной информации Иванцову.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «госизмена» и «несанкционированные действия с информацией». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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