СМИ: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа

На прошлой неделе Трамп заявил, что в случае невыполнения условий он введет стопроцентные тарифы на импорт российских товаров и дополнительные пошлины на страны, которые покупают российские энергоресурсы.

Одновременно с этим он сообщил о договоренности США и ЕС по поставке американского оружия Украине, расходы на которое лягут на Европу. Будущие поставки будут включать системы Patriot, а не только ракеты, передает «Радиоточка НСН».

