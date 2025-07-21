СМИ: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа
Российское руководство продолжает придерживаться своих военных целей в конфликте на Украине, несмотря на угрозы новых санкций от президента США Дональда Трампа.
Как сообщает издание Hill, Кремль не намерен соглашаться на прекращение огня, несмотря на ультиматум, поставленный Трампом, согласно которому Россия должна заключить мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней.
На прошлой неделе Трамп заявил, что в случае невыполнения условий он введет стопроцентные тарифы на импорт российских товаров и дополнительные пошлины на страны, которые покупают российские энергоресурсы.
Одновременно с этим он сообщил о договоренности США и ЕС по поставке американского оружия Украине, расходы на которое лягут на Европу. Будущие поставки будут включать системы Patriot, а не только ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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