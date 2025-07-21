В ГД назвали отмену концерта Гергиева в Италии проявлением культурной изоляции
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил в комментарии «Известиям», что решение об отмене симфонического концерта российского дирижера и главы Большого театра Валерия Гергиева в итальянской Казерте обедняет европейскую культуру и вредит самим организаторам. Он отметил, что отказ от русской культурной традиции делает европейское общество менее богатым духовно.
Матвейчев отметил, что «культура отмены», ранее навязываемая Европе извне, теперь реализуется ею добровольно, несмотря на то, что раньше европейцы пытались этому сопротивляться. По его словам, подобные шаги вряд ли встретят одобрение в итальянском обществе, которое высоко ценит классическую музыку.
Концерт Гергиева, запланированный на 27 июля, был отменен администрацией Королевского дворца в Казерте. По данным СМИ, причиной стали протестные настроения среди оппозиции и опасения возможных акций с участием представителей украинской диаспоры.
Российский посол в Италии Алексей Парамонов назвал отмену выступления искусственно созданной ситуацией, охарактеризовав происходящее как «неподобающее» и вызывающее недоумение. Пресс-служба Королевского дворца отказалась комментировать причины отмены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров при сбоях во Внуково
- В ГД назвали отмену концерта Гергиева в Италии проявлением культурной изоляции
- «Символическая помощь»: Зачем США разместили ядерное оружие в Великобритании
- В Госдуме готовят законопроекты о запрете кормления и отлова бездомных животных
- Нидерланды увеличат вклад в поставки систем Patriot на Украину
- «Некоторые взорвались!»: Рэпер Птаха раскрыл секреты коллаборации с Марией Захаровой
- Норвегия и Германия ждут разъяснений от США по поставкам ПВО Patriot на Украину
- СБУ задержала сотрудника НАБУ по обвинению в шпионаже в пользу России
- СМИ: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа
- «Золотое время!»: Мостовой не поверил в потолок зарплат футболистам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru