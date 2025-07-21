Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил в комментарии «Известиям», что решение об отмене симфонического концерта российского дирижера и главы Большого театра Валерия Гергиева в итальянской Казерте обедняет европейскую культуру и вредит самим организаторам. Он отметил, что отказ от русской культурной традиции делает европейское общество менее богатым духовно.

Матвейчев отметил, что «культура отмены», ранее навязываемая Европе извне, теперь реализуется ею добровольно, несмотря на то, что раньше европейцы пытались этому сопротивляться. По его словам, подобные шаги вряд ли встретят одобрение в итальянском обществе, которое высоко ценит классическую музыку.