В ГД назвали отмену концерта Гергиева в Италии проявлением культурной изоляции

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил в комментарии «Известиям», что решение об отмене симфонического концерта российского дирижера и главы Большого театра Валерия Гергиева в итальянской Казерте обедняет европейскую культуру и вредит самим организаторам. Он отметил, что отказ от русской культурной традиции делает европейское общество менее богатым духовно.

Матвейчев отметил, что «культура отмены», ранее навязываемая Европе извне, теперь реализуется ею добровольно, несмотря на то, что раньше европейцы пытались этому сопротивляться. По его словам, подобные шаги вряд ли встретят одобрение в итальянском обществе, которое высоко ценит классическую музыку.

В Италии отменили концерт дирижера Гергиева

Концерт Гергиева, запланированный на 27 июля, был отменен администрацией Королевского дворца в Казерте. По данным СМИ, причиной стали протестные настроения среди оппозиции и опасения возможных акций с участием представителей украинской диаспоры.

Российский посол в Италии Алексей Парамонов назвал отмену выступления искусственно созданной ситуацией, охарактеризовав происходящее как «неподобающее» и вызывающее недоумение. Пресс-служба Королевского дворца отказалась комментировать причины отмены, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: zaryadyehall.ru
ТЕГИ:ИталияКонцертВалерий Гергиев

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