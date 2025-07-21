«Это решение было принято еще в 2024 году при экс-президенте США Джо Байдене, ничего нового здесь нет. До 2008 года в Великобритании на постоянной основе располагались гравитационные тактические ядерные бомбы США, потом их вывели оттуда в рамках попытки перезагрузки отношений с Россией. Однако это оружие продолжает оставаться в других странах Европы, в частности, в Германии, Италии и Турции. Сейчас его решили вернуть в Великобританию, думаю, во многом по просьбе британского истеблишмента, который озабочен собственным “ядерным зонтиком” безопасности. У Лондона сейчас большие проблемы с подлодками, с попытками проводить тестирование старых американских ракет Trident. Допускаю, что Великобритания попросила США оказать такую символическую поддержку», — сказал Дудаков.

Собеседник НСН также выразил уверенность, что такой шаг США не усугубит геополитическую обстановку.

«Это никак не влияет на ситуацию, учитывая, что в Европе у американцев несколько сотен таких бомб, поэтому несколько единиц, которые появятся у Великобритании, ничего не изменят. Полагаю, что американский лидер Дональд Трамп не сможет использовать эту ситуацию для давления на Россию: все, кто профессионально занимается обеспечением российской стратегической безопасности, адекватно оценивают эти действия», — подытожил он.

Ранее глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан заявил, что ФРГ должна получить доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции или создать европейский «ядерный зонтик». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

