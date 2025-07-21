«Символическая помощь»: Зачем США разместили ядерное оружие в Великобритании
Размещение американских термоядерных авиабомб не станет инструментом давления Дональда Трампа на Россию, сказал НСН Малек Дудаков.
Размещение американских авиабомб на территории Великобритании могло быть идеей Лондона, но геополитическую обстановку это никак не обострит. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
США впервые с 2008 года разместили тактическое ядерное оружие на территории Великобритании, сообщило издание UK Defence Journal. По его информации, несколько термоядерных авиабомб B61-12 были доставлены на военную базу Лейкенхит.
«Это решение было принято еще в 2024 году при экс-президенте США Джо Байдене, ничего нового здесь нет. До 2008 года в Великобритании на постоянной основе располагались гравитационные тактические ядерные бомбы США, потом их вывели оттуда в рамках попытки перезагрузки отношений с Россией. Однако это оружие продолжает оставаться в других странах Европы, в частности, в Германии, Италии и Турции. Сейчас его решили вернуть в Великобританию, думаю, во многом по просьбе британского истеблишмента, который озабочен собственным “ядерным зонтиком” безопасности. У Лондона сейчас большие проблемы с подлодками, с попытками проводить тестирование старых американских ракет Trident. Допускаю, что Великобритания попросила США оказать такую символическую поддержку», — сказал Дудаков.
Собеседник НСН также выразил уверенность, что такой шаг США не усугубит геополитическую обстановку.
«Это никак не влияет на ситуацию, учитывая, что в Европе у американцев несколько сотен таких бомб, поэтому несколько единиц, которые появятся у Великобритании, ничего не изменят. Полагаю, что американский лидер Дональд Трамп не сможет использовать эту ситуацию для давления на Россию: все, кто профессионально занимается обеспечением российской стратегической безопасности, адекватно оценивают эти действия», — подытожил он.
Ранее глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан заявил, что ФРГ должна получить доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции или создать европейский «ядерный зонтик». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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