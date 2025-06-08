«Патриот»: Рейтинг картин для воспитания патриотизма возглавили советские фильмы

Рейтинг картин для воспитания патриотизма возглавили советские фильмы. Об этом свидетельствуют данные опроса от канала «Патриот», проведенного перед Днем России.

Согласно информации ТАСС, первое место в рейтинге заняла военная драма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». За нее проголосовали 34% участников опроса. На второй строчке оказалась картина режиссера Владимира Рогового «Офицеры». Ее выделили 26% респондентов.

Замыкается тройку лидеров, согласно результатам опроса, еще один военный фильм «А зори здесь тихие», снятый по произведению Бориса Васильева. За ленту Станислава Ростоцкого проголосовали 20% опрошенных.