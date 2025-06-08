«Патриот»: Рейтинг картин для воспитания патриотизма возглавили советские фильмы
Рейтинг картин для воспитания патриотизма возглавили советские фильмы. Об этом свидетельствуют данные опроса от канала «Патриот», проведенного перед Днем России.
Согласно информации ТАСС, первое место в рейтинге заняла военная драма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». За нее проголосовали 34% участников опроса. На второй строчке оказалась картина режиссера Владимира Рогового «Офицеры». Ее выделили 26% респондентов.
Замыкается тройку лидеров, согласно результатам опроса, еще один военный фильм «А зори здесь тихие», снятый по произведению Бориса Васильева. За ленту Станислава Ростоцкого проголосовали 20% опрошенных.
В ТОП-5 фильмов для патриотического воспитания также вошли картина Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"» (15%) и киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» (14%). На шестой строчке оказался фильм «Батальоны просят огня» Александра Боголюбова и Владимира Чеботарева. За него свои голоса отдали 13% опрошенных.
При этом ленту Бондарчука «Судьба человека» выбрали 11% респондентов, «Горячий снег» Гавриила Егиазарова — 8%, «Живые и мертвые» Александра Столпера — 7%, «На войне как на войне» Виктора Трегубовича — 6%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что самым любимым героем из фильмов по произведениям писателя Михаила Шолохова стал Петр Лопахин из фильма «Они сражались за Родину».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За сутки ПВО РФ сбили 131 дрон ВСУ
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Заря в ДНР
- «Патриот»: Рейтинг картин для воспитания патриотизма возглавили советские фильмы
- Чемпион UFC Двалишвили встал перед Трампом на колено
- СМИ: Черноморский флот ликвидировал системы наведения дронов ВСУ
- СМИ: Отец Маска прилетел в Москву для участия в форуме
- Собянин: С начала суток над Москвой сбили 10 дронов ВСУ
- В МВД рекомендовали притвориться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
- За ночь уничтожен 61 беспилотник ВСУ над восьмью регионами РФ
- Хабенский задолжал за коммунальные услуги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru