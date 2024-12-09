С «уголовниками» дел не имеем: Сергей Жуков намерен вернуть «Руки вверх!» на стриминги

«Конечно, решение будет оспорено, и, конечно, фильм будет доступен. Потому что невозможно же мошенникам просто брать и абсолютно незаконно присылать какие-то «писульки» и бумажки. Дело в том, что договариваться с «Джемом» невозможно, потому что на главу «Джема» заведено уголовное дело, а договариваться с уголовниками - это немножко странная история. Опять же это все доказывает - уголовное дело просто так не заводят», - пояснил он.

Говоря о результате фильма «Руки вверх!» в прокате, Жуков назвал его «прекрасным» и отметил, что кино вызвало интерес у молодежи.