С «уголовниками» дел не имеем: Сергей Жуков намерен вернуть «Руки вверх!» на стриминги
Певец Сергей Жуков в беседе с НСН заявил, что фильм «Руки вверх!» стал по-настоящему семейным кино, а его запрет на стриминг-платформах будет обязательно оспорен.
Ограничения, наложенные на трансляцию фильма «Руки вверх!» на стриминг-платформах, будут оспорены и сняты, заявил НСН певец и основатель одноименной группы Сергей Жуков.
Фильм «Руки вверх!» по требованию Роскомнадзора исчезнет со всех онлайн-стримингов. Причина — судебный спор по поводу песен с издательством-правообладателем «Джем». Так, 3 декабря Мосгорсуд принял обеспечительные меры защиты исключительных прав на главные хиты «Руки вверх!»: песни «Чужие губы», «Крошка моя» и другие. Это значит, что на время суда показывать фильм про историю группы на стримингах будет нельзя, поэтому платформы «Старт», «Иви», «Кинопоиск» и «Премьер» будут обязаны удалить его в ближайшие дни. Жуков назвал «Джем» мошенниками и напомнил, что с руководством издательства невозможно договариваться.
«Конечно, решение будет оспорено, и, конечно, фильм будет доступен. Потому что невозможно же мошенникам просто брать и абсолютно незаконно присылать какие-то «писульки» и бумажки. Дело в том, что договариваться с «Джемом» невозможно, потому что на главу «Джема» заведено уголовное дело, а договариваться с уголовниками - это немножко странная история. Опять же это все доказывает - уголовное дело просто так не заводят», - пояснил он.
Говоря о результате фильма «Руки вверх!» в прокате, Жуков назвал его «прекрасным» и отметил, что кино вызвало интерес у молодежи.
«Что касается нашего фильма - прекрасный результат. Сразу видно, что людям интересна история группы. Видно, что это их ностальгия. Это стало семейным кино. Его посмотрело очень много молодежи, а не только люди моего поколения. Поэтому это большой успех. Я надеюсь, что многие увидели все с другой стороны. Сегодня кстати выходит на СТС второй сезон сериала «Плакса», где моя дочь играет главную роль. Надеюсь, что проект станет культовым для нашей молодежи», - подытожил он.
Ранее экс-продюсер группы Андрей Маликов в ответ на просьбу НСН прокомментировать решение суда переадресовал вопросы другому участнику судебного разбирательства, правообладателю — издательству «Джем». Маликов также заявил, что участвует в ситуации «косвенно» и отметил, что владельцем всех золотых хитов группы по решению суда является именно он.
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