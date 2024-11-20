СМИ: Полиция нашла поддельные документы в деле о хитах «Руки Вверх!»

По данным СМИ, записи песен были выпущены по поддельным документам. Представители «Джем» сейчас требуют заблокировать фильм «Руки Вверх» и ряд песен коллектива.

Так, по версии полиции, единственным правообладателем хитов «Руки Вверх!» является Сергей Жуков. По информации СМИ, от действий недоброжелателей Жуков понес ущерб в размере 13,5 миллиона рублей.

Ранее представитель Жукова Наталья Полианчик заявила НСН, что новые претензии гендира «Джем» Андрея Черкасова к Жукову - незаконны и необоснованны, так как все фонограммы были специально перезаписаны для создания фильма «Руки вверх!».

