Шнуров считает, что группа «Руки Вверх!» разлагает общество
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» заявил, что группа «Руки Вверх!» негативно влияет на девушек и «разлагает общество».
«Если ты видишь название «Руки Вверх!» – беги. У них задача – разжижить мозги. У них идеология такая – они врут девчонкам, что впереди их ждет какое-то романтическое будущее. И когда девушка встречается с реальным мужчиной, пропитанная духом «Руки Вверх!», она несколько разочарована. Поэтому аккуратнее с этой группой, они разлагают наше общество. А за информацию про 50 тысяч долларов, которые «платили» на «MTV Россия», я бы подал на них в суд», - сказал Шнуров.
В фильме «Руки Вверх!» первый продюсер группы уверяет юных Сергея Жукова и Алексея Потехина, что редакция «MTV Россия» брала с исполнителей 50 тысяч долларов за то, чтобы их клип попал в ротацию телеканала.
Ранее в российский прокат вышел фильм «Руки Вверх!». В нем рассказывается о том, как появилась группа и о творческом пути Сергея Жукова. Сам музыкант выступил в качестве продюсера фильма и участвовал в отборе артистов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru