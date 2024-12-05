Шнуров считает, что группа «Руки Вверх!» разлагает общество

В фильме «Руки Вверх!» первый продюсер группы уверяет юных Сергея Жукова и Алексея Потехина, что редакция «MTV Россия» брала с исполнителей 50 тысяч долларов за то, чтобы их клип попал в ротацию телеканала.

Ранее в российский прокат вышел фильм «Руки Вверх!». В нем рассказывается о том, как появилась группа и о творческом пути Сергея Жукова. Сам музыкант выступил в качестве продюсера фильма и участвовал в отборе артистов, передает «Радиоточка НСН».

