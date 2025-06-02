Русский рок и трамвайчик: Скульптор о создании памятника Балабанову
Скульптор Мейрам Баймуханов рассказал НСН, как ему пришла идея создать памятник Балабанову с трамваем.
Скульптор Мейрам Баймуханов, выигравший конкурс проектов памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге, в эфире НСН выразил надежду на то, что ему удастся контролировать весь процесс создания памятника.
Памятник откроют у Дворца молодежи недалеко от дома, где он жил, и школы, в которой учился. Это произойдет уже в мае 2026 года. Всего на конкурс 47 авторов заявили 58 работ. Решение увековечить память уральского кинорежиссера было принято в августе 2024 года. Баймуханов признался, что был очень рад своей победе в конкурсе.
«Я очень рад тому, что выиграл конкурс, потому что скульптор всегда вкладывает в создание эскиза свое видение, свою душу, свой опыт. Я надеюсь, что я буду участвовать в создании самого памятника, потому что считаю, что никто лучше автора это не сделает. Лучше Моцарта его произведения никто не исполнит, скажем так. Как человек, чья юность пришлась на 90-е, могу смело заявить, что и Балабанов, и Летов для нашего поколения – гигантские фигуры, формировавшие нас. Вся наша жизнь пропитана русским роком – и сибирским панком, и свердловским. В этой связи, когда появилась возможность быть причастным к чему-то великому, было грехом отказаться», - сказал собеседник НСН.
Он назвал идею эскиза чудом и рассказал, как она пришла в его голову.
«Эскиз в моей голове родился как чудо: я стоял с заказчиком на Литейном проспекте, мы как раз обсуждали конкурс по Балабанову, и в этот момент мимо нас проехал грузовой трамвай. Я подумал, что это действительно знак. Мы все помним фильм «Брат» и другие картины Балабанова, где есть изображение города – везде присутствуют трамваи. Да и сам Екатеринбург, откуда родом Балабанов, является «трамвайным» городом. Я там был, когда мы сдавали эскизы, и ездил только на трамваях, потому что ничто меня так не будоражит, как поездки на трамвайчиках», - отметил скульптор.
По его словам, образ трамвая встречается почти во всех кинолентах Балабанова и может считаться отличительной деталью фильмов.
«Трамвайчик, как образ всего творчества Балабанова, олицетворяет объем его влияния. Сама фигурка на контрасте выступает в роли рассказчика. Скульптура отсылает нас к кинопленке и экрану, а сам режиссер посередине, потому что большинство его картин были созданы от начала и до конца под его присмотром. Я делаю акцент на том, что Балабанов сидит и ждет вдохновения, зрителя или реакции на его рассказ. Не хотелось изображать его с как обычного режиссера с камерой, хотелось показать человека, который рассуждает, видит все и собирает на пленку. На самом трамвае мы с архитектором Евгением Черепахиным хотели бы изобразить моменты, связанные со Свердловским рок-клубом, со всей этой культурой», - заключил Баймуханов.
Ранее фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус получил премию «Ника» в категории лучший документальный фильм, напоминает «Радиоточка НСН».
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