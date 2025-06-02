Памятник откроют у Дворца молодежи недалеко от дома, где он жил, и школы, в которой учился. Это произойдет уже в мае 2026 года. Всего на конкурс 47 авторов заявили 58 работ. Решение увековечить память уральского кинорежиссера было принято в августе 2024 года. Баймуханов признался, что был очень рад своей победе в конкурсе.

«Я очень рад тому, что выиграл конкурс, потому что скульптор всегда вкладывает в создание эскиза свое видение, свою душу, свой опыт. Я надеюсь, что я буду участвовать в создании самого памятника, потому что считаю, что никто лучше автора это не сделает. Лучше Моцарта его произведения никто не исполнит, скажем так. Как человек, чья юность пришлась на 90-е, могу смело заявить, что и Балабанов, и Летов для нашего поколения – гигантские фигуры, формировавшие нас. Вся наша жизнь пропитана русским роком – и сибирским панком, и свердловским. В этой связи, когда появилась возможность быть причастным к чему-то великому, было грехом отказаться», - сказал собеседник НСН.