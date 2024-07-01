Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» стал лауреатом премии «Ника»

Фильм «Щелкунчик, пианино и вино из одуванчиков» Ирины Евтеевой был признан лучшим анимационным фильмом на церемонии. Также в этой категории были представлены работы «Белый-белый день» Василия Чиркова, «Спать хочется» Игоря Волошина и «Хармс» Светланы Андриановой.

В 1987 году секретариат Союза кинематографистов СССР учредил Национальную кинематографическую премию «Ника». Победители определяются через тайное голосование членов Академии кинематографических искусств и получают статуэтку, изображающую крылатую древнегреческую богиню Нику, передает «Радиоточка НСН».

