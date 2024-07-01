Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» стал лауреатом премии «Ника»
Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус получил премию «Ника» в категории лучший документальный фильм, объявил ведущий церемонии Сергей Новосад.
В номинации «Лучший неигровой фильм» был проведен отбор из более ста кандидатов, среди которых были выделены также такие работы, как «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра» от Анастасии Крапивиной, «Выход» от Максима и Евгении Арбугаевых, а также «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев» от Андрея Истратова.
Фильм «Щелкунчик, пианино и вино из одуванчиков» Ирины Евтеевой был признан лучшим анимационным фильмом на церемонии. Также в этой категории были представлены работы «Белый-белый день» Василия Чиркова, «Спать хочется» Игоря Волошина и «Хармс» Светланы Андриановой.
В 1987 году секретариат Союза кинематографистов СССР учредил Национальную кинематографическую премию «Ника». Победители определяются через тайное голосование членов Академии кинематографических искусств и получают статуэтку, изображающую крылатую древнегреческую богиню Нику, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru