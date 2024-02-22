«Гарик, Шут и Балабанов»: Олег Гаркуша о двойном празднике «АукцЫона» и актерском опыте

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Концерты: «Двойной праздник»

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий длинных праздничных выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, который 23 февраля отмечает День рождения.

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Рок-н-ролльный уикенд откроют уже сегодня «Чиж&Co» и «АукцЫон». Команда Сергея Чигракова даст сразу два концерта в столице (22 и 23 февраля, «16 Тонн»), а праздник Олега Гаркуши отметят двумя концертами в Москве и Питере (22 февраля – клуб «1930», 25 февраля – «Космонавт»).

В День защитника Отечества в Москве также выступят группа «7Б» (ВДНХ) и  Сергей Бобунец («Backstage»), а в северной столице – Сергей Галанин и «Моральный кодекс».

Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Ижевске и Перми, Диана Арбенина зажжет Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск, а Светлана Сурганова начнет вторую часть юбилейного тура с Владикавказа, Нальчика и Майкопа.

Ну а Олег Гаркуша рассказал НСН, что будет на деньрожденческих концертах «АукцЫона», и о том, как два праздника уместились в одном.

«Специальных гостей не будет, но если кто-то из наших старых друзей придет, будет здорово. А так – концерты как концерты, программу мы не составляем, она может быть необычной – и из новых песен, и из старых. От обычного концерта эти выступления не отличаются, просто написано "С Днем рождения". Так получилось, я родился 23 февраля. Поздравляют всегда один раз – с Днем рождения. При этом сам День Рождения я особо не отмечаю», - отметил музыкант.
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Театр: Гарик и «Масквичи»

В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Жизель Ботаническая» в МХТ имени Чехова, «Масквичи» в постановке Юрия Грымова в Театре «Модерн» и «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова.

В Невидимом театре Санкт-Петербурга пройдет премьера «Катапульты», в Мариинке дадут «Севильского цирюльника» и «Корсара», а в Казани идут на «Любовь и голуби».

Кроме того, на днях в московском театре «Современник» состоялись февральские показы спектакля Гарика Сукачева «САШАШИШИН» (на фото). Зрители признаются, что эта постановка дает «колоссальный эмоциональный заряд», а Олег Гаркуша сказал НСН, что рад за друга.

«Я в театре в свое время играл, это было давно, лет 15 назад, но это совсем другая история. А то что мой друг Гарик сделал спектакль – это вообще здорово, молодец», - сказал музыкант, отметив, что в последнее время «не очень ходок по театрам».
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Кино: Командир, Король и Гений

Новый киноуикенд в столице стартует уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Тимура Хвана «Командир», рассказывающий историю Героя Советского Союза, легендарного руководителя группы «Альфа» Геннадия Зайцева.

На экраны также выйдет драма «Свет» с Еленой Яковлевой. При этом лидером проката, по мнению экспертов, должен остаться «Лёд 3» с Александром Петровым и Марией Ароновой, сборы которого, по прогнозам, превысят миллиард рублей.

Ну а фронтмен «Аукциона» рассказал НСН о съемках в последнем фильме Алексея Балабанова, попавшем в 2012 году на 69-й Венецианский кинофестиваль (на фото), участии в нашумевшем сериале «Король и Шут» и новых съемках.

«Балабанов – это вообще гений, очень здорово случилось, что я у него снимался в фильме "Я тоже хочу". "Король и Шут" - тоже забавный эпизод. Буквально вчера в Москве я снимался в короткометражке режиссера Сергея Волкова, весь день с семи утра до вечера. Приглашают, предлагают, как правило это что-то интересное», - сказал Олег Гаркуша, который в свое время также снимался вместе с легендарным французом Пьером Ришаром в картине «Кроличья лапа».

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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

Насыщенных вам выходных!

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ФОТО: Пресс-служба группы "АукцЫон" | фотограф Дмитрий Строц
ТЕГИ:Олег ГаркушаАукцыон

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