«Гарик, Шут и Балабанов»: Олег Гаркуша о двойном празднике «АукцЫона» и актерском опыте

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий длинных праздничных выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, который 23 февраля отмечает День рождения.

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Рок-н-ролльный уикенд откроют уже сегодня «Чиж&Co» и «АукцЫон». Команда Сергея Чигракова даст сразу два концерта в столице (22 и 23 февраля, «16 Тонн»), а праздник Олега Гаркуши отметят двумя концертами в Москве и Питере (22 февраля – клуб «1930», 25 февраля – «Космонавт»).

В День защитника Отечества в Москве также выступят группа «7Б» (ВДНХ) и Сергей Бобунец («Backstage»), а в северной столице – Сергей Галанин и «Моральный кодекс».

Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Ижевске и Перми, Диана Арбенина зажжет Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск, а Светлана Сурганова начнет вторую часть юбилейного тура с Владикавказа, Нальчика и Майкопа.

Ну а Олег Гаркуша рассказал НСН, что будет на деньрожденческих концертах «АукцЫона», и о том, как два праздника уместились в одном.

«Специальных гостей не будет, но если кто-то из наших старых друзей придет, будет здорово. А так – концерты как концерты, программу мы не составляем, она может быть необычной – и из новых песен, и из старых. От обычного концерта эти выступления не отличаются, просто написано "С Днем рождения". Так получилось, я родился 23 февраля. Поздравляют всегда один раз – с Днем рождения. При этом сам День Рождения я особо не отмечаю», - отметил музыкант.

