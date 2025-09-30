Кризис лирики: Как барды в России стали нишевыми артистами

Как добавил собеседник НСН, исполнители авторской песни сегодня популярны на Западе, в России же они скорее являются нишевыми артистами.

«Есть разрыв между бардами-мэтрами и молодыми представителями авторской песни. Новых представителей на самом деле немало, но они обитают в своих нишах. В массовом сознании самым молодым бардом является Олег Митяев, которому скоро уже будет 70 лет. Я, как создатель проекта "Необарды", которому в этом году уже 5 лет, чувствую, что мы пытаемся подхватить волну современной авторской песни. Однако нам уже 40, по идее это надо делать лет с 20-25. Культура сонграйтера сильно развита в США. На Западе таких артистов тысячи – парень с гитарой выходит и собирает стадионы. Там это нормально, у нас это странно. Нет артистов, которые с одной гитарой будут петь лирические песни на стадионах. Вся моя жизнь направлена на то, чтобы это исправить, однако получается далеко не всегда», - подчеркнул Ромарио.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что треки современных исполнителей лишены мелодии и смыслового содержания, потому такие композиции никогда не станут вечными. По его словам, тренд на песни Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой подтверждает, что аудитории нужны песни со смыслом

