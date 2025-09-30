Кризис лирики: Как барды в России стали нишевыми артистами
Чем меньше новых лирических песен выпускают исполнители, тем больше сужается аудитория, которая предпочитает такую музыку, заявил НСН Ромарио.
Если на Западе парни с гитарой, исполняющие авторскую музыку, собирают стадионы, то на российской сцене подобное сегодня представить сложно, сказал в эфире НСН автор-исполнитель, лидер группы «Ромарио» и проекта «Необарды» Ромарио (Роман Луговых).
России необходимы новые авторы, которые будут создавать песни с глубокой лирикой и содержанием, заявил ТАСС российский поэт-песенник, автор текстов музыкальной группы «Любэ» Александр Шаганов. По его словам, старшее поколение артистов подарило золотой запас песен, которые не теряют актуальности. Современные же песни живут до двух месяцев, затем забываются. При этом авторам сегодня часто не хватает «творческой мускулатуры» - образности, ритмики и рифмы. Ромарио отметил, что современный слушатель скорее отвык от лирики.
«Не только в наше время, во все времена не хватало красивых лирических песен, в основе которых мелодия, гармония и стихи. Таких песен всегда было мало, с каждым годом их все меньше. Слушатели привыкают, и потребность в такой музыке уходит. Когда такие песни появляются, они уже звучат инородно. Созданная среда не соответствует подобной музыке. В моей теории идеального мира должно быть очень много красивых лирических мелодичных песен. Публика в массе своей к этому должна привыкнуть. Дальше девять десятых таких песен бы отсеивалась, забывалась, но одна десятая оставалась бы на века, став нашим культурным кодом», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, исполнители авторской песни сегодня популярны на Западе, в России же они скорее являются нишевыми артистами.
«Есть разрыв между бардами-мэтрами и молодыми представителями авторской песни. Новых представителей на самом деле немало, но они обитают в своих нишах. В массовом сознании самым молодым бардом является Олег Митяев, которому скоро уже будет 70 лет. Я, как создатель проекта "Необарды", которому в этом году уже 5 лет, чувствую, что мы пытаемся подхватить волну современной авторской песни. Однако нам уже 40, по идее это надо делать лет с 20-25. Культура сонграйтера сильно развита в США. На Западе таких артистов тысячи – парень с гитарой выходит и собирает стадионы. Там это нормально, у нас это странно. Нет артистов, которые с одной гитарой будут петь лирические песни на стадионах. Вся моя жизнь направлена на то, чтобы это исправить, однако получается далеко не всегда», - подчеркнул Ромарио.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что треки современных исполнителей лишены мелодии и смыслового содержания, потому такие композиции никогда не станут вечными. По его словам, тренд на песни Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой подтверждает, что аудитории нужны песни со смыслом
