Поэтесса Лариса Рубальская на сцене Центрального Дома литераторов в театральной форме расскажет об историях из своей жизни. Она сообщила НСН, что спектакль «Уроки счастья» поставлен по ее рассказам, а сама она появится на сцене в качестве актрисы, но играть будет саму себя.

«Я буду не совсем актрисой, потому что играю саму себя, просто я связываю между собой разные истории, которые рассказывают о различных временах в моей жизни. Веселые, грустные, их играют актрисы. Я написала их в форме рассказов. Марина Чаплина создала версию театральную, она режиссер спектакля. Все эти рассказы будут с ее авторским дополнением. Спектакль идет один час и сорок минут. Он веселый, грустный, музыкальный, хороший», - рассказала Рубальская.