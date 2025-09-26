Юбилейные истории: Рубальская сыграет саму себя в театральной постановке
Лариса Рубальская в честь своего юбилея впервые появится на сцене в качестве актрисы, сыграв саму себя в постановке «Уроки счастья», рассказала поэтесса НСН.
Поэтесса Лариса Рубальская на сцене Центрального Дома литераторов в театральной форме расскажет об историях из своей жизни. Она сообщила НСН, что спектакль «Уроки счастья» поставлен по ее рассказам, а сама она появится на сцене в качестве актрисы, но играть будет саму себя.
«Я буду не совсем актрисой, потому что играю саму себя, просто я связываю между собой разные истории, которые рассказывают о различных временах в моей жизни. Веселые, грустные, их играют актрисы. Я написала их в форме рассказов. Марина Чаплина создала версию театральную, она режиссер спектакля. Все эти рассказы будут с ее авторским дополнением. Спектакль идет один час и сорок минут. Он веселый, грустный, музыкальный, хороший», - рассказала Рубальская.
Поэтесса добавила, что надеется на аншлаги, к которым уже привыкла в своей концертной деятельности.
Премьера спектакля «Уроки счастья» состоится 30 сентября и 5 октября. Постановка посвящена юбилею Рубальской, которая 24 сентября отметила 80 лет.
Театр Вахтангова представил 24 сентября первую премьеру 105-го сезона – моноспектакль Григория Антипенко «Старик и море» по одноименному произведению Эрнеста Хемингуэя в постановке Павла Сафонова. Спектакль по Хемингуэю впервые оказался в репертуаре этого театра.
