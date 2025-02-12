«Успешно заместили!»: В России объяснили рост продаж билетов на концерты

Рост покупок билетов на музыкальные фестивали – это мировой тренд, однако в России он связан в том числе с успешным импортозамещением артистов, заявил бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что билеты на фестивали в РФ по итогам прошлого года подорожали на 75%, средняя стоимость такого билета по стране превысила 2 тысячи рублей. Совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах. В данных учитывались преимущественно музыкальные фестивали, а также фестивали, посвященные экстремальным видам спорта, гастрономические и другие. Вторым направлением по темпам роста спроса в прошлом году стали спортивные соревнования. Продажи на турниры в 2024 году в деньгах увеличились на 100%. Виноградов отметил, что люди устали от соцсетей и хотят живого общения и эмоций.