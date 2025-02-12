«Успешно заместили!»: В России объяснили рост продаж билетов на концерты

Музыкальные фестивали и концерты продолжат оставаться самыми востребованными мероприятиями в этом году, в то время как театры заполнены лишь на 60%, отметил в эфире НСН Виталий Виноградов. 

Рост покупок билетов на музыкальные фестивали – это мировой тренд, однако в России он связан в том числе с успешным импортозамещением артистов, заявил бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что билеты на фестивали в РФ по итогам прошлого года подорожали на 75%, средняя стоимость такого билета по стране превысила 2 тысячи рублей. Совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах. В данных учитывались преимущественно музыкальные фестивали, а также фестивали, посвященные экстремальным видам спорта, гастрономические и другие. Вторым направлением по темпам роста спроса в прошлом году стали спортивные соревнования. Продажи на турниры в 2024 году в деньгах увеличились на 100%. Виноградов отметил, что люди устали от соцсетей и хотят живого общения и эмоций.

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«Глобально сегодня люди больше потребляют live entertainment (живая развлекательная программа – ред. НСН). Наличие социальных сетей, возможности онлайн-развлечений, наоборот, вызывает у людей желание больше общаться лично, ходить на интересные мероприятия. Здесь Россия ничем не отличается – это глобальный тренд и, соответственно, мы ему следуем. Есть какие-то волны, но, по сути, это бизнес, который растет глобально в разных странах. Кроме того, контент, который сейчас есть в России, становится лучше. Это эффект импортозамещения – правительство стимулирует, дотирует много инициатив, чтобы заменить ушедших товарищей. И вот как раз эти инициативы начали срабатывать. Мы видим хорошие спектакли, мюзиклы, концерты, их качество резко выросло», - сказал Виноградов.

Вместе с тем он отметил, что посещение театров не вышло на высокий уровень, их заполняемость, как и раньше, составляет около 60%.

«Я бы не сказал, что все отлично. Этот рост не означает, что мы вышли на суперуровень. Это просто рост относительно довольно низкого уровня перед этим. Тем не менее, театры не заполнены, это надо понимать. В основном средняя заполняемость... Думаю, 60% как была, так и осталась. Поэтому еще есть, куда расти», - указал собеседник агентства.

Также Виноградов выразил уверенность, что музыкальные фестивали и концерты продолжат оставаться самыми востребованными мероприятиями в этом году.

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«Растет посещение фестивалей, концертов, думаю, что это основное будет. Театры достаточно специфическую нишу занимают, она достаточно большая. Там тоже будет рост, но кажется, что сейчас много будет инициатив, связанных именно с живыми концертами, фестивалями, летние форматы. Виден тренд, который показывает именно это направление», - добавил он.

Ранее сообщалось, что продажи билетов на развлечения в новогодние праздники выросли почти на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти три миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба фестиваля
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