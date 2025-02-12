«Успешно заместили!»: В России объяснили рост продаж билетов на концерты
Музыкальные фестивали и концерты продолжат оставаться самыми востребованными мероприятиями в этом году, в то время как театры заполнены лишь на 60%, отметил в эфире НСН Виталий Виноградов.
Рост покупок билетов на музыкальные фестивали – это мировой тренд, однако в России он связан в том числе с успешным импортозамещением артистов, заявил бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что билеты на фестивали в РФ по итогам прошлого года подорожали на 75%, средняя стоимость такого билета по стране превысила 2 тысячи рублей. Совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах. В данных учитывались преимущественно музыкальные фестивали, а также фестивали, посвященные экстремальным видам спорта, гастрономические и другие. Вторым направлением по темпам роста спроса в прошлом году стали спортивные соревнования. Продажи на турниры в 2024 году в деньгах увеличились на 100%. Виноградов отметил, что люди устали от соцсетей и хотят живого общения и эмоций.
«Глобально сегодня люди больше потребляют live entertainment (живая развлекательная программа – ред. НСН). Наличие социальных сетей, возможности онлайн-развлечений, наоборот, вызывает у людей желание больше общаться лично, ходить на интересные мероприятия. Здесь Россия ничем не отличается – это глобальный тренд и, соответственно, мы ему следуем. Есть какие-то волны, но, по сути, это бизнес, который растет глобально в разных странах. Кроме того, контент, который сейчас есть в России, становится лучше. Это эффект импортозамещения – правительство стимулирует, дотирует много инициатив, чтобы заменить ушедших товарищей. И вот как раз эти инициативы начали срабатывать. Мы видим хорошие спектакли, мюзиклы, концерты, их качество резко выросло», - сказал Виноградов.
Вместе с тем он отметил, что посещение театров не вышло на высокий уровень, их заполняемость, как и раньше, составляет около 60%.
«Я бы не сказал, что все отлично. Этот рост не означает, что мы вышли на суперуровень. Это просто рост относительно довольно низкого уровня перед этим. Тем не менее, театры не заполнены, это надо понимать. В основном средняя заполняемость... Думаю, 60% как была, так и осталась. Поэтому еще есть, куда расти», - указал собеседник агентства.
Также Виноградов выразил уверенность, что музыкальные фестивали и концерты продолжат оставаться самыми востребованными мероприятиями в этом году.
«Растет посещение фестивалей, концертов, думаю, что это основное будет. Театры достаточно специфическую нишу занимают, она достаточно большая. Там тоже будет рост, но кажется, что сейчас много будет инициатив, связанных именно с живыми концертами, фестивалями, летние форматы. Виден тренд, который показывает именно это направление», - добавил он.
Ранее сообщалось, что продажи билетов на развлечения в новогодние праздники выросли почти на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти три миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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